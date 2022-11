Montan en Tepoztlán ofrenda a Ariadna Fernanda y exigen cese del fiscal de Morelos

TEPOZTLÁN, Mor. (apro).- Amigas y familiares de Ariadna Fernanda López, así como integrantes de colectivas feministas, montaron una ofrenda en el paraje de Tepoztlán donde fue encontrado su cuerpo el pasado 2 de noviembre.

Además, demandaron la renuncia del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, porque consideraron que no garantiza justicia en ese y todos los casos pendientes de feminicidios en la entidad.

Las personas que portaban playeras color morado con la leyenda “Justicia para Ari”, llevaron flores girasoles, “la flor preferida de Ariadna”, cartulinas y lonas; partieron caminando de la caseta de Tepoztlán rumbo a la curva conocida como La Pera, hasta que llegaron al kilómetro 7 del libramiento, donde fue localizado el cuerpo de la víctima que fue asesinada el 31 de octubre en un departamento de la Ciudad de México.

Las colectivas denunciaron que en los mismos predios donde fue encontrado el cuerpo de Ariadna, se han hallado cuerpos de otras mujeres víctimas de feminicidio y “nadie reclama, son cuerpos sin identificar”. Porque “Tepoztlán no tiene nada de Pueblo Mágico, abunda la violencia de género. Este año se han encontrado varios cuerpos de mujeres en la carretera, así como constantes violaciones en el transporte público y no pasa nada”, reclamaron.

Al llegar al lugar, montaron un altar con las flores para homenajear a Ariadna Fernanda. Luego leyeron un pronunciamiento en el que exigen al Congreso del Estado que destituya a Uriel Carmona Gándara de la Fiscalía.

“La destitución no corresponde al gobernador ni al presidente de la República, exigimos al Congreso del Estado, a las diputadas y diputados que se pronuncien por la destitución del fiscal”, dijo Karina Vara, de la Colectiva Red de Mujeres por Mujeres Tepoztlán.

Fiscal no conoce a Rautel “N”

En tanto, en Cuernavaca, el fiscal Carmona Gándara ofreció una conferencia de prensa para insistir en que los resultados de la necropsia que se practicó a Ariadna Fernanda están basados en “técnicas científicas”.

Insinuó que el caso se “está usando políticamente” por parte de actores políticos, en franca alusión a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aunque no se atrevió a mencionarla directamente.

Aseguró que no conoce a Rautel “N”, el principal sospechoso del feminicidio de Ariadna, además de que dijo que no va a renunciar al cargo a pesar de las acusaciones que ha hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a que quiso encubrir el feminicidio. Se dijo dispuesto a cooperar con las autoridades correspondientes al igual que su equipo de trabajo.

“Si las autoridades competentes, cualquiera que estas sean, nos llaman, tanto al de la voz, como al personal, siempre estaremos dispuestos a colaborar para dar información. No tenemos nada que ocultar. No tengo de qué defenderme porque no hay ningún citatorio, ningún requerimiento por parte de la autoridad”, dijo durante la conferencia de prensa en la propia Fiscalía de Morelos.

Uriel Carmona mantiene un enfrentamiento desde el inicio de su gestión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien lo acusa de “servir a Graco Ramírez” su antecesor en la gubernatura, pues aunque existe casi un centenar de denuncias en contra del tabasqueño, ningún proceso ha avanzado a pesar de que algunos tienen casi cuatro años de haber sido presentados.

Este medio día, el mandatario de Morelos por primera vez habló del caso. El exfutbolista se pronunció porque sea la Fiscalía General de la República la instancia que atraiga la investigación en contra del fiscal Uriel Carmona Gándara y su equipo por el caso de Ariadna Fernanda. Aprovechó para hacer un llamado a los diputados de Morelos para que “valoren” la permanencia del fiscal.

En Morelos, la fiscalía es una instancia autónoma del Poder Ejecutivo y Uriel Carmona es el primer fiscal autónomo desde 2018, electo para siete años. Desde entonces se aseguró que ocupaba el cargo para “proteger las espaldas a Graco Ramírez”. Esto ha provocado un pleito entre el fiscal y el gobernador.

Además, Carmona fue sometido a un proceso de desafuero en el Congreso de la Unión por violaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero un amparo lo mantiene en el cargo.

También fue señalado en SedenaLeaks de proteger al grupo criminal conocido como Los Rojos.