El PRD ve con reservas candidatura de Cabeza de Vaca al Senado por Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tams. (apro).- La dirigencia estatal del PRD, que irá en coalición PRI y PAN para la elección de senador del año entrante, contempla con reservas la posible candidatura del exgobernador de Francisco García Cabeza de Vaca que, con su postulación, ganaría fuero ante la supuesta orden de aprehensión que pende en su contra.

David Valenzuela Barrios, presidente del sol azteca en la entidad, mencionó que, por el convenio que firmaron los tres partidos que conforman la coalición Va por México, se determinó que Acción Nacional designaría al candidato y el Revolucionario Institucional al suplente, para los comicios extraordinarios del 19 de febrero.

Sin embargo, consideró poco probable que el exmandatario albiazul, quien ha sido mencionado como aspirante, se presente como suplente para que, en todo caso, si la coalición gana acceda al escaño si el titular se convierta en un “Juanito” como se le conoce a los que deponen luego de obtener el triunfo en las urnas.

“Hacerlo por un tema de fuero no sería ni lo correcto, ni lo ideal. Creo que ni el mismo exgobernador se permitiría ir en esa posición. Alguien de su peso político, para que llegue a una suplencia, está un poco complicado. Lo que pediría es que quien sea candidata o candidato esté bien posicionado, porque no es un juego una senaduría y menos como está ahora la relación de fuerzas en el Senado, un puesto de esos hace la diferencia”.

“Lo cierto es que no hay nada oficial. Más allá de que el candidato sea Juan, Pedro o Francisco, lo importante es qué idea, plan o visión traiga. Rumores hay muchos, en este ambiente todos dan su opinión, pero en los hechos no hay nada. Pero si es por estatus jurídico del ex gobernador, desde el momento en que pueda ser candidato es porque anda bien, si estuviera mal ni sería elegible. Además, la ciudadanía está muy despierta, ¿qué caso tendría ir de suplente, si puede ser titular?”, dijo.

Este lunes, se difundió que Francisco García Cabeza de Vaca tramitó con éxito su carta de no antecedentes penales en la entidad, lo que avivó los rumores de su posible postulación. Supuestamente, al dejar la gubernatura se activó una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, aunque nadie ha exhibido el respectivo documento.

El líder tamaulipeco del Partido de la Revolución Democrática explicó que los tiempos para elegir al candidato se acortan, pues el 22 es el límite para la solicitud de registro y el 28 inician las campañas por lo que el proceso debe apresurarse, sin precampaña de por medio.

Valenzuela dijo que en esta elección tamaulipeca los dirigentes puedan optar por una candidata por cuestión de paridad, en un escenario en el que, independientemente del género del titular de la formula, el suplente será mujer.

Señaló quien ha sonado con insistencia entre los panistas tamaulipecos es la legisladora local Imelda Sanmiguel Sánchez, aunque si es hombre podría ser César Truko Verástegui, que perdió en la elección para gobernador.

Por Morena, que irá en solitario, suenan Mario López, alcalde de Matamoros con licencia; Erasmo González, legislador federal; y José Ramón Gómez, exdelegado federal en la entidad.

El proceso para que Va por México elija a su “gallo” para el Senado ocurre en medio del cambio de la dirigencia estatal del PRI, con el legislador Edgardo Melhem, que dejó el puesto este martes, para ser sustituido por Carlos Solís.

En octubre pasado el senador Faustino López Vargas pereció junto a su esposa en un accidente carretero. Era el suplente de Américo Villarreal, quien dejó el puesto para obtener la candidatura ganadora al gobierno tamaulipeco por Morena.

Al quedar vacante la curul se ordenó la convocatoria a una elección extraordinaria en la entidad.