AMLO rinde homenaje a Barbosa y recuerda que fue su idea la marcha del 27 de noviembre

PUEBLA, Pue. (apro).– Al participar en el homenaje de cuerpo presente del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el presidente Andrés Manuel López Obrador adjudicó al mandatario fallecido la idea de realizar la marcha a favor de la Cuarta Transformación del 27 de noviembre.

En el acto realizado en Casa Aguayo, el presidente recordó que conoció al mandatario poblano hace unos 25 años, cuando iniciaba su lucha por la democracia.

“Trabajamos juntos en Puebla y en todo el país, tengo muy buenos recuerdos de él, y llegó un tiempo en el que nos separamos, pero no tardamos mucho en volvernos a unir”, expresó.

Hizo referencia a que él lo invitó para que Barbosa Huerta buscara la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, y habló sobre las situaciones que se vivieron en el proceso interno en el partido.

Sin mencionarlo por su nombre, contó sobre la participación del exrector de la UDLAP, Enrique Cárdenas, y de los desencuentros que hubo por la encuesta que realizó Morena para definir la candidatura. Aseguró que Cárdenas tenía buena aceptación en las clases medias, pero Barbosa era conocido por “todo el pueblo”.

López Obrador enfatizó que quien no acepta los resultados, se acerca los que no tienen ideales, son individualistas, muy egoístas, les sale el cobre y demuestran que no luchan por la democracia.

Dijo que cuando Barbosa contendió en 2018 enfrentó a todo el aparato, ganó, pero le hicieron fraude, por lo que estuvo de acuerdo que en las elecciones de 2019 fuera otra vez candidato.

“Yo puedo también aceptar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla. Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos hacer una marcha y ya la había convocado”, manifestó el presidente, “la iniciativa original fue de Miguel”.

Recordó que lo vio en la marcha donde le pidió que le abrieran paso entre el tumulto y luego regresó a Puebla, donde organizó otra manifestación de apoyo a la 4T.

Fue fiel seguidor de la 4T y leal a AMLO, dice la esposa de Barbosa

También tomó la palabra la esposa de Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero, quien aseguró que Barbosa Huerta fue un “fiel seguidor” de los valores de la Cuarta Transformación, pero sobre todo leal al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él fue así, comprometido, luchando hasta el último día de su vida por Puebla”, expresó Orozco.

“Tenía sus luchas, tenía sus causas, era un hombre frontal, frontal para combatir el crimen, él nunca se echó para atrás, por más que amenazaran, a él no le importaba, decía tenemos que hacerlo por Puebla”.

Aseguró que fue un “hombre parlamentario” que impulsó cambios legislativos como la ley de transparencia.

Acude Manuel Bartlett y Rodrigo Abdala, señalado por Barbosa

Llamó la atención la llegada del exgobernador Manuel Bartlett al homenaje, acompañado de su sobrino, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Rodrigo Abdala, con quienes Barbosa tuvo constantes desencuentros públicos.

En especial con Abdala, de quien Barbosa dijo apenas el 25 de octubre que “destila frustración, amargura, envidia”, pues lo acusó de haber propiciado el abucheo que recibió por parte de maestros en un acto en el que estuvo el presidente.

Los alrededores de Casa Aguayo, donde fue el acto principal para homenajear a Barbosa fueron cerrados varias cuadras a la redonda. Mientras que la prensa fue colocada en una tarima afuera de Casa Aguayo para presenciar el acto en unas pantallas.

En los mensajes emitidos por el gobierno de Puebla, se aseguró que el mandatario era un hombre “cercano al pueblo”, pero en el homenaje realizado este miércoles sólo se permitió el acceso a invitados especiales y, con vallas, se cerró el paso a los ciudadanos. Aunque tampoco se notaron personas que reclamaran el paso hacia la ceremonia.

En el acto estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; Quintana Roo, Mara Lezama; Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; Sonora, Alfredo Durazo Montaño; Oaxaca, Salomón Jara Cruz; Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Zacatecas, David Monreal Ávila.

Asimismo, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Energía, Rocío Nahle; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; Trabajo, María Luisa Alcalde Luján; Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya; Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores y Economía, Raquel Buenrostro Sánchez. Además, el director del IMSS, Zoé Robledo.

Asistieron también el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; la diputada federal, Yeidckol Polevnsky, así como integrantes del gabinete estatal, legisladores locales, integrantes de organismos y presidentes municipales.