En su última aparición pública, Barbosa se quejó de un dolor en el brazo izquierdo

PUEBLA, Pue., (apro).- En el último evento que encabezó el domingo 11 de diciembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo alusión a un dolor en el brazo izquierdo, del codo a la mano, pero aseguró que no era algo grave.

La entrega de 200 patrullas a 111 presidentes municipales de la entidad, llevada a cabo a las 12:30 horas en el Centro Integral de Servicios (CIS) de esta ciudad, fue la última aparición pública que tuvo el mandatario poblano.

Antes de dar su discurso en ese acto, mencionó a los presentes que tenía un dolor en el brazo.

“Como han visto que me están dando un masajito a mi mano izquierda, no crean que es algo grave. Me duele, del codo a la mano, a la mano izquierda, pero para eso tengo a la señora, verdad, que me da masajito. Pero, aquí estoy, y voy a estar con mucha resolución, con decisiones firmes, claras”, expresó en ese momento.

El lunes 12 de diciembre, la coordinación de Comunicación y Agenda Digital del Estado informó que no habría rueda de prensa matutina ese día por los festejos de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, anunció que el mandatario asistiría esa tarde al relanzamiento del Museo Internacional Barroco, cosa que no ocurrió.

El martes, la misma coordinación envió a las 7:54 de la mañana la invitación para la rueda de prensa que daría el mandatario poblano esa mañana, pero a las 8:48 envió un mensaje en el que informó que se suspendía la videoconferencia.

El gobierno de Puebla emitió ayer un comunicado en el que aseguró que la muerte de Barbosa Huerta fue por causas naturales, aunque el medio de comunicación Latinus mostró una placa de RX tomada a Barbosa con la que aseguró que su deceso derivó de una negligencia médica.

Según el medio de comunicación, personal del hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla le dañó uno de los pulmones cuando le colocó una sonda.

De acuerdo a fuentes de gobierno, en el traslado a la Ciudad de México el mandatario sufrió un paro respiratorio y aunque trataron de reanimarlo ya no se recuperó, por lo que habría muerto en el helicóptero.

No obstante, a las 11: 08 horas, la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital emitió un comunicado en el que aseguró que estaba “estable y sin complicaciones”.

También se han hecho ver situaciones paradójicas, como el hecho de que al reportar malestares el mandatario fue llevado al hospital de Traumatología y Ortopedia que antes llevaba el nombre de Rafael Moreno Valle en honor al abuelo del exgobernador panista, pero Barbosa decidió quitarle esa denominación.

Igual el hecho que su muerte haya coincidido con la fecha en la que la panista Martha Erika Alonso Hidalgo tuvo que tomar protesta durante la madrugada ante el poder judicial, pues en el Congreso del Estado había una mayoría de diputados de Morena que reclamaban fraude.

Y que, si se confirma, haya muerto a bordo de un helicóptero en su traslado a la Ciudad de México, en referencia a las circunstancias en las que perdieron la vida Alonso Hidalgo y Moreno Valle.