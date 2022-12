Ordenan liberar a Gabriela, procesada tras denunciar el abuso sexual contra su sobrina

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Un juez decretó la libertad de Gabriela E., quien había sido señalada de presuntamente violentar la intimidad sexual de su sobrina de 5 años, tras tomar una fotografía con el objetivo de obtener una prueba para denunciar por abuso sexual a Gabriel, su hermano y padre de la menor, quien es un reconocido empresario y proveedor del gobierno de Jalisco.

En entrevista, el asesor jurídico de la señalada, Héctor Pérez Rivera, explicó que el juez determinó dejar en libertad a Gabriela –quien había sido detenida desde el pasado viernes– debido a que “la Fiscalía no había realizado una investigación adecuada para acreditar la existencia de un delito”.

Además, recordó que el juzgador dijo que “efectivamente Gaby tomó la fotografía justificadamente para presentar la denuncia y que no había ningún indicio de que la hubiera distribuido o difundido, entonces que no se acreditaba la existencia de ningún delito, y por lo tanto no había elementos para vincularla a proceso y dictó su inmediata libertad”.

El asesor jurídico aclaró que “como en cualquier etapa procesal, la Fiscalía y la asesoría jurídica tienen tres días para, en su momento, apelar la resolución” para que la dependencia estatal investigue.

Sin embargo, considera que es difícil que la Fiscalía tome esa decisión “toda vez que se ha establecido que la fotografía fue con causa justificada, que no hay elementos de difusión (…) y en este momento quedaron desvirtuados los medios de prueba que se tienen, e incluso un testimonio de la niña quedó demostrado que fue obtenido de forma defectuosa, por lo tanto, ilegal”.

La audiencia de vinculación tuvo una duración de casi diez horas; previo a su inicio, un colectivo de feministas acudió a las instalaciones de Puente Grande para exigir justicia y libertad para Gaby.

Héctor Pérez también mencionó que ahora se avocarán a que la Fiscalía investigue el presunto abuso sexual cometido contra la menor.