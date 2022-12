El youtuber Heisenwolf se disculpa por choque que dejó seis muertos en el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El youtuber “Heisenwolf”, identificado como Amado Amir “N”, de 26 años, se disculpó con los familiares de las seis personas que iban a bordo de un taxi colectivo y fallecieron cuando las chocó con su auto deportivo Camaro, en la carretera panamericana Atlacomulco-Acambay, Estado de México, el pasado 18 de septiembre.

“No puedo regresar al pasado, pero lo que puedo hacer, desde aquí, es expresar a las personas que, desde lo más profundo de mi corazón, lo lamento, lo siento. Ojalá y nada de esto hubiera pasado. Estoy consciente del peso de lo que sucedió y estoy consciente de los daños”, señaló en un video de 3:46 minutos, publicado en su canal de Youtube.

Dijo que esto es algo que le gustaría que no hubiera pasado, pues nunca fue su intención, pero durante el resto de su vida estará avergonzado con las personas afectadas, porque todos tenemos gente que amamos “y que se vayan así, es algo horrible”.

Confesó que está en un proceso de aprendizaje como persona porque no puede ni será el mismo de ahora en adelante, aunque anunció que seguirá creando contenido en sus redes sociales, a pesar de lo que se pueda decir de él.

“Tuve que tomar decisiones y una de ellas fue el alejarme de redes sociales. Esto lo hice por respeto a las familias, por respeto a las víctimas, porque no quería que un suceso tan horrible, una tragedia, se convirtiera en un circo mediático, en algo que la gente pudiera sacar morbo de esto”, apuntó.

Además, dijo, tampoco quería que interfiriera con el proceso legal que se está llevando a cabo y que es complicado, delicado, fuerte, y por eso, les pidió a sus seguidores que entiendan que, por eso, no puede hablar con detalles.

“Y eso es lo que he estado haciendo, durante todo este tiempo. He estado haciéndome responsable de mis acciones, he ido a comparecer y rendir cuentas con quien debo rendir cuentas, nadie más que con la justicia, la ley y las autoridades”, señaló.

Agregó que nadie tiene la certeza de lo que sucedió ese 18 de septiembre, ni de lo que es como ser humano.

“Claramente, un accidente no define lo que soy, no define lo que fui, ni define lo que seré y tampoco condena mis intenciones de corregir, de seguir adelante, de aprender y de mejorar. Ahora, esto es algo que cambió mi vida y es algo que voy a llevar por el resto de mis días, pero también ha llegado el tiempo en el que debo de continuar, de seguir”, finalizó.

Amado “N” estuvo detenido y cuatro días más tarde se le dictó libertad con reservas de ley. El jueves tuvo una audiencia en el distrito judicial de El Oro, Estado de México, donde se acordó que los familiares de las víctimas recibirán un pago por la reparación del daño, para no ser encarcelado.

El 18 de septiembre, después del accidente, se informó que “Heisenwolf” estaba hospitalizado y su estado de salud se reportó como grave. Estaba en custodia.

Ese día, un taxi en el que viajaban seis personas fue impactado por un automóvil Chevrolet rojo tipo Camaro 2013 que, al parecer, iba a exceso de velocidad y circulaba en sentido contrario.

Debido a la magnitud del choque, el accidente se viralizó en redes sociales. Los elementos de la policía y servicios de emergencia llegaron al lugar y acordonaron la zona.

Según los primeros reportes, el Camaro brincó el camellón y se impactó de frente con el taxi.

Las autoridades confirmaron que tres personas murieron en el lugar del accidente y otras tres, entre ellas una menor de 10 años, fueron trasladadas al hospital, donde fallecieron más tarde, mientras recibían atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Juana “N”, de 30 años; Horacio “N”, de 26; Luciano “N”, de 62; Natividad “N”, de 56; Iván “N”, de 35, y la menor de 10 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) esperó a que su condición mejorara para que, en calidad de imputado por homicidio culposo, declarara sobre lo ocurrido y se deslindaran responsabilidades.

Las autoridades abrieron una ficha de investigación regional con el número ORO/ATL/ATA/014271073/22/09.