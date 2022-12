Sedena confirma desaparición del coronel José Grimaldo en límites de Jalisco y Zacatecas

GUADALAJARA, Jal. (apro).-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz desde el pasado 10 de diciembre, el cual se encontraba de vacaciones.

"A través de la comandancia de la V Región Militar informa que desde el 10 de diciembre de 2022, se desconoce el paradero del C. Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16/o. Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Nuevo Laredo”, informó la dependencia en un comunicado.

Grimaldo gozaba de un periodo vacacional que comprende del 5 al 13 de diciembre, en Jalisco y Zacatecas.

La Sedena refirió que fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales se coordinaron para dar con el paradero del coronel y “en caso de que proceda, tomar las acciones legales para poner a disposición ante las autoridades competentes a los probables responsables de la comisión de los delitos que resulten”.

La dependencia no aportó más datos sobre el caso. Sin embargo, ayer un familiar del coronel compartió que fue localizado un vehículo que pertenecería al militar y que encontraron un cuerpo, pero hasta que no se realice una prueba de ADN, se confirmaría si se trata o no, de Grimaldo.

Por otro lado, la Sedena anunció que para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y “fortalecer el Estado de derecho” en Jalisco se sumaron más de 2 mil elementos de las fuerzas castrenses, los cuales también realizan operaciones en las entidades aledañas.

Invitó a la población a proporcionar información que ayude a disminuir el índice delictivo en Jalisco.