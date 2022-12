Investigan en Oaxaca 30 fiats notariales otorgadas por Murat el último día de su mandato

OAXACA, Oax. (apro).– Con expedientes “simulados”, Alejandro Murat Hinojosa autorizó en el último día de su sexenio 30 fiats notariales a políticos y exfuncionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que, de ser necesario, serán revocadas.

Y es que el 30 de noviembre de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del estado, en edición extra, la lista de nuevos notarios públicos, ente ellos, el exdirector de Notarías de la pasada administración estatal, Armando López Mendicuti, quien se benefició con una patente de notario auxiliar.

Fueron en total 30 fiats entregadas en la recta final del pasado sexenio, seis de ellas patentes de número y ocho de auxiliares, se dio a conocer en la conferencia que todos los lunes preside el gobernador emanado de las filas de Morena.

Detallaron que, además, esos expedientes no se trabajaron en la Dirección de Notarías, lo que hace suponer a la administración de Salomón Jara Cruz una simulación, incluso en la realización de algunos exámenes.

Jara Cruz recalcó que se habló con el presidente del Colegio de Notarios, Noé Salvador Ramos López, y este dijo que no había ningún expediente en proceso.

Por consiguiente, “no vamos a permitir que se pongan en la mesa ellos, con más fiats, no. Si hay que revocar, se va a revocar”, advirtió.

Y es que dijo que de ese conglomerado salió el llamado “Cártel del Despojo” del que estarán muy puntualmente revisando. “Sea quién sea”, asentó.

Por su parte, el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, refirió que también hay medios de comunicación involucrados en la publicación de supuestas convocatorias, porque se tenía que convocar a licenciados en derecho, situación que no se conoció por todos los abogados.

Así mismo, reveló que esos expedientes no se trabajaron en la Dirección de Notarías, lo que les hace suponer una simulación en esos expedientes, incluso de la realización de algunos exámenes, donde se relegaban entre el Colegio de Notarios algunas funciones para estar presentes en algunos exámenes.

Vásquez Sagrero aseguró que serán respetuosos de los derechos de todos y no se hará nada sin tutelar la garantía de audiencia, pero por indicaciones de Jara Cruz se revisan los casos y se emitirán las resoluciones.

Narró que el pasado 12 de noviembre, 18 días antes de que concluyera el gobierno estatal anterior y en el marco del proceso de entrega-recepción, López Mendicuti, aseguró a la administración entrante que no había ningún proceso en curso para el otorgamiento de fiats notariales y que, por tanto, no se entregarían patentes al término del sexenio.

De esta reunión hubo varios testigos, entre ellos, Octavio Tinajero Zenil, exconsejero jurídico del gobierno saliente.

“Estaba el consejero jurídico, los funcionarios, los integrantes de la Comisión de Recepción y había funcionarios como público, Mendicuti nos dijo que no había ningún procedimiento para entregar fiats, a pregunta expresa de un servidor. ¿Entonces no habrá fiats?, le pregunté, me dijo, no”.

Los nuevos notarios son Ramón Velásquez Chagoya, como número 78, hijo de notarios; Sandra Berenice Ramírez Bohórquez, como notario número 88; Tomás Víctor González Ilescas, número 140, hermano del exdirigente estatal del PRI Jorge González Ilescas; María Ivonne Hampshire Moncada, número 141; y María de la Luz Candelaria Chiñas, notaria número 142, quien fue exprocuradura general de Justicia de Oaxaca.

Así como Carlos Alberto Ramos Aragón, notario número 143 y que hasta el final de la administración 2017-2022 mantuvo un cargo público, como subsecretario en la Secretaría General de Gobierno (Segego).

Mientras que Othón Abel Sibaja Suárez, Héctor Horacio Orozco Delgado, Gerardo Díaz Garnica, Andrés Manzano Trovamala Donnay, Gabriela del Carmen Martínez Benítez, Giovani Lira Martínez Gracida, María de Lourdes Jiménez González y Jesús Armando López Mendicuti obtuvieron patentes como fiats auxiliares.

“Lo digo públicamente: el entonces director de Notarías, cuando estuvo entregándonos conforme al calendario, nos dijo públicamente, y hay testigos, que no había ningún procedimiento para la entrega de fiats notariales y que no se entregaría ninguna patente al final del gobierno y mintió”, dice Vásquez Sagrero.

Frente a esa polémica, reveló que algunos notarios públicos lo han buscado para sugerirle que no investigue la forma en que se han entregado los fiats notariales y que de “aquí para adelante” ahora sí se entreguen conforme a lo que establece la ley.

Vásquez Sagrero, informó ante el gobernador, que ya se empezó con la revisión puntual de cada una de las patentes o fiats notariales entregadas el último día del gobierno de Alejandro Murat y al final de su administración.