Miguel Barbosa adjudica mantas del CJNG a un bromista poblano

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que este día fueron colocadas cinco mantas en distintos puntos de la ciudad firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, aseguró que el autor de esos mensajes es un “bromista”.

Las mantas fueron colocadas en distintos puntos de la ciudad de manera simultánea y en ellas se advertía que “Puebla ya tiene dueño” y es el “señor Mencho”, además anunciaban una limpia de extorsionadores, ladrones y secuestradores.

Los mensajes estaban firmados por un “GOPES, El señor de la Talla”, supuesto lugarteniente del CJNG.

Al ser cuestionado sobre estas advertencias de presuntos grupos delincuenciales, Barbosa los adjudicó a un “Guasón Poblano”.

“Lo de las mantas hasta hechas en imprenta pues es un bromista, hay un ‘guasón poblano’, al cual le voy a poner ‘el Guasontle Poblano’ que hoy sacó cinco mantas, que saque 20; todas nuestras fuerzas del orden están pendientes de cualquier hecho, y siempre estamos nosotros repeliendo cualquier intento delincuencial de actuar y sabremos responder”, expresó.

“Este es un bromista”, agregó, “no hay ninguna importancia de otra naturaleza, ¿qué quiere?, ¿meternos terror, miedo? No, que saque otras cinco mantas si quiere mañana, no pasa nada, eso sí, estamos prevenidos, no crean que lo tomamos a broma, todo es en serio”, explicó.

Los mensajes fueron colgados hoy en Santa María Xonacatepec, en San Francisco Acatepec, el Periférico Ecológico, San Felipe, el Boulevard Valsequillo y la autopista Puebla-Orizaba.