Por ambición presidencial de Samuel García, Fernando Elizondo renuncia a ser su asesor

MONTERREY, N. L., (apro).- El exgobernador Fernando Elizondo Barragán renunció al consejo de asesores de Samuel García debido a la pretensión presidencial de éste, la cual consideró “un grave error que traerá muchas consecuencias negativas”.

En su cuenta de Facebook, quien fuera mandatario sustituto de Nuevo León por Acción Nacional entre enero y octubre del 2003 renegó de la intención del emecista, quien el lunes en la convención nacional extraordinaria de Movimiento Ciudadano se apuntó como aspirante para los comicios del 2024.

“Por encima del aprecio que le tengo a Samuel García, tengo la convicción de que la decisión anunciada por él de buscar la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano es un grave error que traerá muchas consecuencias negativas. Lo mismo pienso de la decisión de este partido de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024.

“Yo busco y buscaré sin tregua el mayor bien de México y de Nuevo León, y estoy convencido de que estas decisiones van en dirección opuesta. En consecuencia me he excusado irrevocablemente de ser miembro del consejo asesor del gobernador, he declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos”, dijo en el pronunciamiento de esta noche.

En entrevista sobre los candidatos presidenciales de MC, García Sepúlveda dijo ayer: “Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos. Ahí me apunto como uno de ellos”.

Elizondo Barragán fue candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2015, aunque declinó en favor de Jaime Rodríguez El Bronco, que ganó en esos comicios.

Al inicio de su administración que inició en octubre del 2021, Samuel García dijo que había conformado un consejo de exgobernadores para que lo aconsejaran.