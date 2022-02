Elecciones en Tamaulipas: la pugna interna en Morena

CD. VICTORIA, Tam. (apro).- Morena, el partido a vencer en las elecciones de este año de Tamaulipas, enfrenta desde el interior acusaciones de simular la elección de quien será su candidato a gobernador.

La exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, quien renunció al PAN para buscar la candidatura por Morena, recurrió a tribunales para impugnar el proceso interno de selección, que se definió en diciembre pasado. Considera que el método de encuesta fue una farsa, pues desde días antes de que les notificaran el resultado el partido ya había decidido que su contendiente fuera el senador Américo Villarreal Anaya.

En la dirigencia nacional de Morena, le piden a Ortiz que se serene y que se sume al proyecto del ungido.

Acción Nacional, a su vez, muestra confianza en que, pese a todo, en la elección que se avecina el partido le dará continuidad al proyecto que inició hace seis años el actual gobernador albiazul Francisco García Cabeza de Vaca.

En las pasadas elecciones municipales del 6 de junio del 2021 en Tamaulipas, el PAN se llevó la mayoría de los municipios, pero Morena capitalizó los más importantes y grandes en población.

La coalición Juntos Haremos Historia por Tamaulipas, conformada por el PT y Morena, triunfó en Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Soto La Marina, Altamira y Ciudad Madero, donde vive más del 70% de los 3.5 millones de tamaulipecos. Tampico fue el único municipio relevante que conservaron los albiazules. El PRI tuvo un decepcionante desempeño con cuatro. El PRD está desaparecido.

En el Congreso hay mayoría de 17 legisladores morenistas y un aliado del PT. El PAN tiene 15 asientos, el PRI dos, y una MC.

Maki Ortiz, como alcaldesa de Reynosa, ciudad fronteriza del norte, la más poblada del estado, observó la oportunidad para sumarse al movimiento morenista y entre mayo y junio emprendió su proceso para dejar al PAN, partido por el que había sido presidenta municipal en territorio reynosense, con un triunfo en el 2016 y la reelección en el 2018.

Desvinculada de Acción Nacional Maki se inscribió este fin de año en el proceso interno de Morena de selección de candidato a la gubernatura de Tamaulipas que, según se determinó, sería efectuado por encuesta de las firmas Buendía y Asociados, Covarrubias y Asociados, y Mendoza Blanco y Asociados. Simultáneamente se elegirían, por el mismo método, los abanderados de Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Oaxaca.

En entrevista, Ortiz Domínguez manifiesta su decepción de este proceso interno en Morena, partido en el que buscó superar las prácticas del PAN, con las que “ya no estaba de acuerdo”. Todo el proceso, rumbo a los comicios del 5 de junio del 2022, fue una enorme simulación en los seis estados para presentar candidaturas previamente determinadas, dice.

Su decepción inició el 22 de diciembre, según relata, cuando fue convocada, junto a los otros aspirantes tamaulipecos, a reunirse en el Hotel Hilton, de la Ciudad de México. La reunión que inició a las 18:00 horas se prolongó hasta las 3:00 horas del día 23. Entonces le notificaron que el ganador de la encuesta interna fue el senador Américo Villarreal Anaya, hijo del exgobernador tricolor Américo Villarreal Guerra.

Acepta Ortiz que inicialmente reconoció el triunfo de Villarreal, debido a que firmó un acuerdo de aceptación del proceso. Aunque luego, el 27 de diciembre decidió recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para salvaguardar sus derechos políticos, al detectar el alegado timo.

A ella le noticiaron que la encuesta fue efectuada a mediados de diciembre, entre los días 11 y 16. Señala que de inmediato observó con recelo los resultados que le proporcionaron en la reunión, pues los números que le entregaron no coinciden con los que ella tenía, sobre las preferencias de los tamaulipecos.

Menciona que en la encuesta inicial, sólo una mujer, Mara Lezama, de Quintana Roo, había obtenido la preferencia. Para cumplir con la cuota de género, como se había previamente pactado, el partido debía bajar a dos hombres ganadores para meter a dos mujeres, con lo que las candidaturas quedarían igualadas a tres por género. De acuerdo a Ortiz, para hacer los reacomodos utilizaron lo que llamaron criterio de competitividad estatal.

Ella señala que le mostraron una tabla en la que se registraban en orden descendente los estados más competitivos de Morena en los respectivos estados: Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Aguascalientes.

De las aspirantes mujeres que compitieron en los seis estados ella estaba en tercer lugar, en una medición cualitativa, que se refería al conocimiento que había de la aspirante y la buena opinión que de ella se tenía. Pese a ello, dice que bajaron de la contienda a los ganadores de Durango y Aguascalientes, los menos competitivos, y pusieron ahí a Marina Vitela y Nora Ruvalcaba, respectivamente, para emparejar el criterio de género. Y ella, en la medición cualitativa, estaba por encima de ambas.

Maki muestra una videograbación tomada de la página de Morena (morena.si) en la que, con fecha del 21 de diciembre, dos días antes de que les dieran los resultados de la encuesta, Américo Villarreal ya había sido aprobado como candidato único, según se ve en el documento que es exhibido y que trae las firmas de Mario Delgado como dirigente nacional; Citlalli Hernández, secretaria general; así como de los integrantes del Comité Nacional de Elecciones, José Peña, Esther Gómez y Carlos Evangelista.

Este 29 de diciembre, el TEPJF desechó la demanda que había presentado Ortiz Domínguez contra el CEN y la Comisión de elecciones de Morena, al señalar que no se satisface el principio de definitividad y, al no haber sido agotado el recurso partidista, la encausó el asunto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del instituto político. En esta instancia la inconformidad fue, de nuevo rechazada, el 17 de enero, al considerarla “infundada y frívola”, por lo que Ortiz de nuevo recurrió al Tribunal y espera que ahora sí le dé respuesta.

El sábado 8 de enero, Mario Delgado acudió a Reynosa a levantar la mano a Américo Villarreal. Ahí negó que hubiera designación anticipada de candidato en la entidad, aunque dijo respetar la inconformidad de Maki Ortiz.

Para el CEN morenista la decisión ya está tomada y Maki Ortiz ha entrado a un proceso de definiciones, pues debe decidir si respalda a Villarreal o si toma otra ruta, señala el secretario de Comunicación Difusión y Propaganda del partido a nivel nacional, Diego Hernández Gutiérrez.

Dice que, pese a que Ortiz es aún relacionada con Acción Nacional, de acuerdo a la encuesta previa entre precandidatos, es bienvenida si se suma a la propuesta que encabeza Américo.

“Por eso no vemos que haya una afectación directa hacia la militancia (si amaga con irse), pues no tiene un arraigo con el movimiento en el estado. Ella sabiendo que el movimiento crece en Tamaulipas se incorporó y, como lo ha señalado López Obrador, están abiertas las puertas a los que quieran apoyar. Pero no creo que haya mayor problema. Lo que esperamos es que se acerque con Américo. No sirve de nada estar golpeteando por fuera en medios”, dice.