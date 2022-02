Revelan audio de Layda Sansores en el que admite que moviliza para la consulta de revocación

CAMPECHE, Cam., (apro).- En plena veda electoral, la gobernadora Layda Sansores San Román veladamente aceptó su intromisión en el ejercicio para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que está saliendo a las comunidades a movilizar a sus correligionarios.

Lo anterior, para que el “líder”, en franca alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, “sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer”.

Con esa consulta encima, la mandataria sostuvo el domingo 13 de febrero un encuentro con sus “combatientes del 97”, a los que, en un afán por congraciarse, les ofreció trabajos en el gobierno estatal, donde, si no los hay, habrá de inventárselos, según el audio de discurso que se filtró a los medios.

Los “combatientes del 97” son quienes participaron en el movimiento de resistencia civil que surgió en 1997 en respuesta al presunto fraude electoral con que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio González Curi le robó la gubernatura a Sansores, que en ese tiempo disputó el cargo por primera vez como abanderada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ese movimiento se convirtió meses después en la Corriente Democrática de Resistencia Civil (Coderec) de la que derivaron primero los partidos Convergencia, como se denominaba Movimiento Ciudadano en su origen, y posteriormente Morena.

No obstante, en el último proceso electoral Sansores desplazó en la directiva estatal de Morena a los fundadores para imponer como dirigente a Eric Reyes, personaje desconocido aquí que se desempeñó en el gabinete sansorista en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la capital del país, y a quien ahora además pretende impulsar por un cargo de elección popular en esta entidad.

Reyes fue la avanzada de una invasión de desconocidos fuereños con los que la gobernadora integró por lo menos la mitad de su gabinete. La otra mitad la repartió entre recomendados de sus familiares y tránsfugas de otros partidos, en su mayoría expriistas, incluidos personajes ligados a González Curi.

Los fuereños trajeron a su vez a sus propios colaboradores para ocupar los puestos de mayor jerarquía en las diferentes dependencias a su cargo. Incluso el Congreso del estado lo entregó al veracruzano Alejandro Gómez Cazarín, quien a su reemplazó con sus coterráneos a trabajadores del legislativo.

Es así que los fundadores de Morena quedaron relegados tanto en el gobierno, como en su propio partido, lo que tiene molestos a muchos.

En el evento, al que fueron convocados la víspera, Sansores les dijo a los traicionados “combatientes del ‘97”: “en la mañana pensaba en ustedes y se me llenaban casi los ojos de lágrimas, diciendo no es para llorar, es para reír y para sentirse feliz de tenerlos aún a mi lado”.

E intentó justificar el desdén hacia los fundadores de Morena echando la culpa al gobierno que le antecedió:

“Tengan la seguridad de que nos sentimos preocupados, porque no ha sido fácil organizar este caos, y estamos luchando de uno a uno, por eso (el senador) Arturito Moo, que muy generoso y además un gran representante de la resistencia civil, es el responsable, el coordinador de que no me falte uno solo de ustedes que no tenga trabajo en el gobierno, y si no son ustedes, pues a lo mejor pueda ser un hijo”.

Y explicó la tardanza por incorporarlos:

“Nos estamos con algunos tardando un poco y crean que me llena de angustia, porque como ellos se apoderaron y cuando ya iban a salir metieron como 2 mil trabajadores y les dieron incluso base para que no pudiéramos moverlos”.

La gobernadora, quien ya lleva cinco meses en el cargo, insistió en “después del día de la derrota, ellos empezaron a sacar todo el cobre y el azufre que traían en las venas; entonces muy complicado, porque apenas estamos conociendo cuáles son las vacantes, en dónde hay lugares y quiénes son los aviadores”.

“Créanme que esto lo vamos a hacer meticulosamente”, aseguró.

Dijo que, para ello, “esta semana estamos llamando a uno por uno a todos los que son secretarios para ver cuáles son los espacios y yo les pido: no pierdan la enorme paciencia que les ha distinguido, porque no se van a quedar ustedes fuera.

“¡De ninguna manera podemos hacerlo, si es necesario inventaremos un lugar para ustedes!”, exclamó.

Y explicó que lo que harán “es que… ya los tenemos a ustedes anotados, vamos a empezar esta semana y yo estoy dando de aquí a finales de marzo, que es además cuando nos llega el presupuesto y sabremos con cuánto contamos para que queden todos ubicados”.

“Que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer”

Sansores, quien se ha negado a recibir a su gente, les aseguró que ahora sí, “al menos dos horas diarias, dos horas en cada semana, a lo mejor no pueden ser diarias”, serán atendidos, y fue en ese momento cuando reveló su entrometimiento en la consulta para la revocación de mandato:

“Ahorita estamos saliendo a las comunidades por el reto que está muy cerca, tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos, que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer, porque nunca nos dejó ni nos ha dejado solos, no tenemos otra prueba que darle”.

Entonces, por ello, “dos horas a la semana y si es posible algo más, pero mínimo vamos a ir recibiendo solamente a gente de la resistencia que tengan algún problema para que se vaya resolviendo, porque si no nunca tienen tiempo y como son los de casa, nos siguen esperando”.

En ese punto, les pidió levantar la mano a los que “ya están ubicados de alguna manera” en su gobierno. Por su respuesta, casi nadie.

“¡Me faltan un chingo!”, exclamó.

“No, no, tenemos que apurarnos mucho más; esto nos da una idea, pero esto es un compromiso y, créanme, no se desesperen”, pidió.

“Hay veces, porque así está hecho, así lo planearon ellos (los anteriores gobiernos) para… pues, yo creo hacer sus compadres, o era una manera de darles puestos a los líderes… “, prosiguió, en un articulado fraseo.

Lo último que se escucha en el audio, que está cortado, es cuando la gobernadora les dice a sus desencantados “combatientes”:

“De repente les ofrecemos este puesto de abogado de 8 mil pesos, no lo desechen, éntrenle, porque lo primero es poner un pie adentro, una vez que lo tengan la seguridad que…”.

El audio puede escucharse en este enlace a partir del minuto 10.