Tras cinco años de búsqueda, María Luisa encontró a su hijo Juan de Dios

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– Tras casi cinco años de búsqueda incansable, María Luisa Nuñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, encontró sin vida a su hijo Juan de Dios.

Junto a los restos del joven, que al momento de desaparecer tenía 23 años, fueron encontrados también los cuerpos de Abraham y Vicente, de 26 y 29 años, amigos con quienes salió de Tehuitzo, municipio de Palmar de Bravo, la mañana del 28 de abril de 2017 con rumbo a Tecamachalco, en el llamado Triángulo Rojo.

Fue alrededor de las 21:30 horas de ese día cuando María Luisa escuchó por última vez la voz de su hijo, quien le llamó para avisarle que los había detenido un retén en la comunidad de Cuacnopalan. Ya no se supo de ellos, hasta este viernes.

Fue María Luisa Nuñez Barojas quien, en el Día de las Madres de 2018, encabezó a una treintena de familiares que se manifestaron en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) y decidieron conformar el Colectivo Voz de los Desaparecidos.

Pero esta mujer buscó a su hijo desde el día uno que no supo de su paradero. “Todas las mañanas me levanto a ver periódicos, a buscar en redes sociales, a ver noticieros, a ver si hay informes sobre fosas. Busco una pista que me pueda ayudar a encontrar a mi hijo”, declaró en una ocasión.

La tarde del viernes, los cuerpos de los tres jóvenes fueron entregados a sus familias luego de que peritos del Instituto de Ciencias Forenses del Estado realizaron las pruebas de ADN y confirmaron que se trataba de Juan de Dios, Abraham y Vicente.

De acuerdo con algunos de los familiares, los cadáveres fueron localizados por integrantes del colectivo en noviembre del año pasado enterrados en un terreno que no identificaron, y fue hasta este día que confirmaron las identidades.

“Abraham, Vicente, Juan de Dios han sido localizados, no como hubiéramos querido, no como tenía que haber sido, pero ya estarán con nosotros”, expresó María Luisa con los ojos llorosos.

“Queríamos compartir esta noticia agridulce, porque me hubiese gustado ver de nuevo a mi hijo con su sonrisa… pero lamentablemente esto ya no fue posible, la delincuencia, este maldito Estado que no funciona, nos arrebataron a nuestros hijos”, agregó.

Agrupados frente a la FGEP, Nuñez Barojas pidió a los otros integrantes del colectivo que no se rindan, que la lucha vale la pena y que el grupo se mantendrá unido para seguir con la búsqueda de todos los desaparecidos. Además, agregó, seguirá en su demanda de justicia y no impunidad por las muertes de estos tres jóvenes.

“Hoy les puedo decir que Juan de Dios, Abraham y Vicente generan precedente en esta Fiscalía”, expresó la dirigente del colectivo, quien hizo un reconocimiento a los peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Puebla y pidió que la Fiscalía otorgue mayores recursos a ese departamento “que realmente hace su trabajo”.