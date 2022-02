Familiares refutan a Barbosa: “yo si tengo un desaparecido”

PUEBLA, Pue., (apro).- En respuesta al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien sostuvo que la mayoría de las desapariciones en Puebla se trataba de personas que se ausentaban voluntariamente, familiares de desaparecidos lanzaron una campaña en las redes sociales para refutarlo.

Con los hashtags #BarbosaMiente, #NoSonAusenciasSonDesapariciones y #YoSiConozcoaUnDesaparecido, los familiares del Colectivo Voz de los Desaparecidos publicaron fotos de los seres queridos cuyo paradero desconocen, para hacerle ver al mandatario la problemática que persiste en Puebla.

Este lunes, en rueda de prensa, el mandatario minimizó las denuncias por desapariciones, pues sostuvo que la mayoría de los casos eran personas que se ausentaban de manera voluntaria y que después eran localizadas en otra parte o regresaban a sus domicilios.

“Así como lo preguntas, tal parece que estuviéramos viviendo en un mundo de desaparecidos, verdad, y que ya no se encuentran, y no, no, no es así”, dijo el gobernador, “quiero que me digan cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas, salvo las que ya se volvieron un tema delictivo”.

En respuesta a esto, los familiares de desaparecidos emprendieron la campaña con los nombres de los parientes que buscan, muchos ellos menores de edad.

También, este día la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero) emitió un informe en el que advierte que la problemática de los desparecidos en la entidad “es real y desgarra vidas”.

El Informe sobre la Situación de la Desaparición de Personas en Puebla fue presentado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, con la presencia de representantes de los colectivos Voz de los Desaparecidos Puebla y Uniendo Cristales que igual lanzaron reclamos por las recientes declaraciones del mandatario.

María Luisa Nuñez Barojas, representante del Colectivo Voz de los Desaparecidos, dijo incluso que llevaría un ejemplar del informe al gobernador y al Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, para no nieguen lo que es una realidad.

“Claro que vivimos en un país de desapariciones, en un estado de desapariciones”, expresó, “se hacen tontos porque así les conviene, porque así quieren, porque no les interesa”.

Apenas la semana pasada, Núñez Barojas y la familia Basurto lograron dar sepultura a los cuerpos de sus hijos Juan de Dios, Abraham y Vicente, quienes tenían casi cinco años de haber desaparecido. En noviembre, integrantes del colectivo lograron encontrar los cadávers en una fosa clandestina.

Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del IDHIE, expuso que al corte del 1 de julio de 2021, existen en el país al menos 220,280 personas que han sido víctimas de desaparición; de las cuales, cuatro de cada diez permanecen sin ser localizadas y Puebla aporta a esta suma 2,882 personas.

En el informe se plasma la experiencia de familiares de desaparecidos que se enfrentan a una revictimización por parte de las autoridades estatales como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, que en el fondo, advierten, se trata de una “burocratización del dolor” y son estrategias para desgastar y cansar a los que demandan resultados.