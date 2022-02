Samuel García anuncia regreso a clases presenciales obligatorias para el 14 de febrero en NL

MONTERREY. N. L. (apro).-El gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que a partir del 14 de febrero las clases se normalizarán en los planteles públicos y privados de los niveles educación inicial, preescolar, primarias y secundarias, al registrarse una baja de contagios como parte de esta cuarta ola de coronavirus.

Los estudiantes de nivel básico de la entidad regresarán a clases presenciales después de que fueran suspendidas a inicio de enero, tras el incremento de contagios generalizado de covid-19, por la variante Ómicron.

El 10 de enero los estudiantes de Nuevo León regresaron a clases, aunque solo estuvieron en el aula una semana tras la cuál la Secretaría de Salud ordenó los cierres para evitar contagios entre los menores.

El mandatario mencionó que el sistema de educación básica regresará a su esquema original y que será el próximo jueves cuando se dé a conocer la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado.

Ante la evidente disminución de casos, que ya llegamos a una cifra que no veíamos desde finales de diciembre, hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estemos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero, añadió.

“Queremos regresar al esquema original porque para nosotros los niños son lo más sagrado. Toda la visión del nuevo Nuevo León está concentrada en los niños y en las niñas, y estos números deben ser aprobados el día de mañana por el Comité de Salud, para que nos permitan ya con toda claridad el jueves decir públicamente y oficialmente que Nuevo León regresa al esquema original de clases”.

El gobernador destacó el hecho de que durante enero estuvieran abiertas las escuelas para atender a un porcentaje reducido de alumnos, ya que esto permitió que no fueran vandalizados los planteles, además de supervisar las carencias de los mismos.

Sobre si habrá sanción para los padres de familia que no quieran que sus hijos regresen a clases presenciales, García Sepúlveda comentó que la constitución federal y local establecen una responsabilidad cívica de los padres aunque descartó una sanción.

“¿Habrá sanción si no van? Pues no, la ley no contempla sanciones. De nuevo, regresamos al esquema original depende del sistema de Salud, muy probablemente con estos números el jueves lo publicamos y padre de familia que por algún motivo especial: frío, comorbilidad, o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea no les va a pasar nada.

“Pero eso no impide que Nuevo León dé el paso como siempre primero en poner el ejemplo a nivel nacional para decirles aquí ya regresamos a clases, porque aquí el privilegio es los niños y niñas, no el Gobierno ni la crítica, nuestros niños”, indicó.

Bajan contagios y hospitalizaciones

Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud, reportó una disminución en contagios y hospitalizaciones de covid-19 en el estado, al reportarse 561 casos al corte de ayer, con lo que se mantiene la tendencia a la baja.

"Al día de ayer el corte fue de 561 nuevos casos, es la cifra más baja que hemos tenido durante el 2022, el último día que tuvimos 561 casos fue el día 29 de diciembre"

"En Nuevo León iniciamos el 28 de diciembre con este ascenso rápido y también tuvimos nuestro pico semejante al resto de los países el día 23, y a partir de ahí la tendencia ha sido hacia la baja, obviamente algunos días con descensos importantes, como lo vemos el día de hoy, posiblemente tengamos algún repunte, no tan alto como el que hemos venido identificando, pero la tendencia franca es a la disminución".

Al corte del 7 de febrero se reportaron 561 nuevos casos, para un acumulado de 452 mil 710; 27 nuevas defunciones, 15 mil 596 en total; y 825 personas hospitalizadas, de las que 157 están conectadas a un ventilador mecánico.

De las 825 personas hospitalizadas, 619 ingresaron por síntomas relacionados a covid-19, y 206 por diagnósticos ajenos al virus, pero se les detectó en el protocolo de admisión. Hay 13 pacientes pediátricos y 1 mujer embarazada.