Por ultrajes a la autoridad están en prisión 40 jefes de plaza: Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).– El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, volvió a defender el delito de “ultrajes a la autoridad” que se aplica en la entidad y que, aseguró, permitió detener a más de 40 jefes de plaza y 500 de sus lugartenientes.

Según García Jiménez, gracias a ese delito los presuntos integrantes del crimen organizado han tenido que seguir en prisión sin posibilidad de obtener la libertad condicional o por corrupción de algún juez local o federal.

En rueda de prensa, el gobernador explotó contra la prensa, políticos de oposición y contra las barras de abogados que exigen echar abajo el delito de ultrajes a la autoridad, el cual ha ocasionado protestas en la Ciudad de México y en Xalapa por considerarlo arbitrario y vejatorio de derechos humanos.

También recriminó que medios de comunicación “quieren defender delincuentes” y que pretendan dejar en “mal al gobierno” frente la ciudadanía. A decir de García Jiménez, a futuro, el sostener el delito de ultrajes a la autoridad será “un gran negocio” para los abogados y barras de abogados que “quieren defender a los delincuentes a costa de tener poca ética.

“Ve qué papel estás jugando como medio. La sociedad tiene que darse cuenta qué papel juegan ustedes (sic). Cuando me preguntes, tienes que decir ‘dice tal abogado qué…’. La inmensa mayoría de los veracruzanos no está metida en la delincuencia. La gran mayoría de veracruzanos quiere que se les aplique la ley a los delincuentes. Además, este delito de ultrajes va a traer grandes dividendos a las barras de abogados que defienden los intereses de la delincuencia, no son ciudadanos bien aventurados, son presuntos delincuentes. ¿Por eso un abogado, o un medio tiene que abogar por un presunto delincuente?”.

García Jiménez pidió a la prensa “ver mejor las cosas” para informar a la sociedad y que la ciudadanía sepa quién defiende a cada quien.

“No tenemos por qué temer al debate. Yo aquí –desde la rueda de prensa– me someto al debate público”.

En marzo del 2021, el Congreso local aprobó adecuaciones al delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2016, y que facilita la detención arbitraria de personas sin elementos probatorios.

Desde la primera semana de diciembre, los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del PAN, Julen Rementería e Indira Rosales, emprendieron una cruzada para reprochar que más de mil personas estaban presas en Veracruz por este delito y figura jurídica que sufrió adecuaciones en marzo pasado para endurecerla por completo.

Incluso, el senador Dante Delgado propuso la desaparición de poderes en Veracruz. Monreal, por su parte, viajó en un par de ocasiones a la cárcel de Pacho Viejo para exigir la “liberación” de su funcionario y amigo, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucupo) y quien se encuentra imputado por el homicidio del alcalde de Cazones, René Tovar, pero también por el delito de ultrajes a la autoridad.

El sábado pasado, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, así como algunos diputados federales del PRI y abogados independientes, organizaron una marcha que denominaron “Por la Justicia” para exigir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad; a dicha marcha ya no asistió el senador Monreal.