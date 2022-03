Ivanhoe y Ramona llevan 12 años desaparecidos y en Veracruz no hay ni una pista de su paradero

XALAPA, Ver.- (apro).-El expolicía intermunicipal Ivanhoe Mass González, desapareció junto con su amiga, Ramona Rosalía Hernández, un 14 de marzo del 2010 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Doce años después, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni sus familiares tienen indicios de su paradero.

Mass González fue de los primeros desaparecidos en el Golfo de México, un agujero negro que hoy tiene a cerca de cinco mil desaparecidos en territorio veracruzano.

La lideresa del Colectivo por la Paz Xalapa y madre de Ivanhoe, Sara González Rodríguez, protestó junto con familiares y otros activistas la tarde del lunes 14 en el Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades de Veracruz que “aceleren” la identificación de cuerpos hallados en Colinas de Santa Fe, en fosas comunes de panteones municipales, pues hasta el momento no hay avance en las investigaciones.

“Dicen que hay avances, pero mientras no me entreguen un cuerpo o me lo entreguen a él, para mí no hay una repuesta positiva”, enfatizó.

Protesta en Veracruz por los desaparecidos. Foto: FB rmigo

Cuando el Colectivo por la Paz Xalapa se creó apenas había tres organizaciones abocadas a la búsqueda de desaparecidos: El Colectivo Solecito y Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdoba-Orizaba; hoy en Veracruz hay más de quince organizaciones concentradas en la búsqueda de personas no localizadas.

Sara González insistió en que la investigación sobre la desaparición de Ivanhoe y Ramona se encuentra estancada desde hace dos gobiernos, pues recriminó que a la Fiscalía y a quienes hoy ocupan el Palacio de Gobierno no les interesan los desaparecidos de larga data.

“No vemos que trabajen. Vemos escasos resultados, se ve poco trabajo de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda”, dijo.

La Comisión Estatal de Búsqueda fue creada en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, sin embargo en dicha oficina se contrataron –principalmente- a militantes de Morena y a “becarios” del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

González Rodríguez lamentó que en esta administración federal se declaró “crisis humanitaria” a Veracruz y en la anterior se entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines a Colectivos de Desaparecidos, sin embargo, la ola de violencia y de desapariciones continúa en Veracruz.

Peor aún, la búsqueda de desaparecidos se detuvo desde hace año y medio por la pandemia de coronavirus.