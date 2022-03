La UDLAP perdió 20% de matrícula tras conflicto

PUEBLA, Pue., (apro). – La rectora de la UDLAP, Cecilia Anaya Berríos, reconoció que esa institución perdió un 20% de su matrícula tras el conflicto legal que mantuvo cerrado su campus por más de ocho meses.

Aunque aclaró que de manera natural la institución tiene una menor inscripción de nuevos alumnos en el ciclo Primavera, mencionó que de 10 mil estudiantes que tenían en 2021, en la actualidad la matrícula bajó a 8,071.

En rueda de prensa, Anaya Berríos dijo que a 19 días de que su administración retomó el control de las instalaciones, ya se habilitó el 85 por ciento del campus y el 65 por ciento de los estudiantes retornaron a clases presenciales.

Sobre los daños y pérdidas causadas por la toma del campus – iniciada el 29 de junio de 2021- la rectora indicó que aún los están evaluando y que luego de eso valorarán si se presentan demandas, que podrían incluir el tema del impacto que tuvo la institución en la baja de la matrícula.

Sostuvo que, si bien hay daños, el prestigio de la UDLAP no se ha visto afectado pues mantienen las acreditaciones internacionales y sigue en ranking como “la mejor universidad privada del país”.

Incluso dijo que hay 300 alumnos - que representan el 30 por ciento del alumnado que había salido de la UDLAP- que ya están en vías de regresar, por lo que confió que la mayoría de la matrícula se recupere en el próximo ciclo Otoño 2022.

Caso del patronato

Anaya Berríos reconoció que fue el patronato nombrado por el gobierno de Puebla y encabezado por Horacio Magaña el que le entregó el campus de la UDLAP el 24 de febrero para que la institución pudiera retomar las clases presenciales.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre sí esto representaba un reconocimiento legal de ese órgano, la rectora no fue clara en su respuesta.

“¿Si sabe que yo soy química orgánica? No sé todos los detalles (legales) lo que confianza, porque es lo que me dicen los abogados, es que el litigio terminó, ahorita no hay litis”, expresó.

La rectora aceptó que la entrega del campus a su administración fue a través de un procedimiento juris vol (jurisdicción voluntaria) que inició el patronato que ellos llaman espurio y que es encabezado por Magaña.

Anaya dijo que esto fue posible luego de que ese patronato se desistiera de juicio que involucraba a la UDLAP.

Sin embargo, la representación legal de ese órgano ha asegurado que el desistimiento fue sólo sobre las medidas cautelares que incluían el aseguramiento del campus de la institución que es parte del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Y luego de esto, el patronato reconocido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla acudió ante el Juzgado civil de Cholula para poner a disposición de Anaya Berríos el campus para que se reiniciará las clases.

Aunque en un principio, la rectora rechazó este procedimiento, el 24 de febrero se presentó ante el Juzgado civil para recibir las instalaciones.

Luego de esto, el patronato encabezado por Margarita Jenkins dio a conocer un amparo que obtuvo con juez federal de Tabasco.

Ante esto, aún no es claro cuál es el patronato que tiene el reconocimiento legal en la UDLAP.

Anaya Berríos sólo mencionó que el conflicto legal seguirá su curso en los tribunales.

Insistió que con el desistimiento ya no hay litigio que involucre a la UDLAP, pero que no puede descartar que “más adelante” pueda resurgir el conflicto.

La rectora también reconoció la posibilidad de reunirse con el gobierno estatal.