“Me fabricaron un delito”, denuncia exfuncionaria de la Fiscalía de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).– La exjefa de Equidad de Género de la Fiscalía de Veracruz, Jessica Adriana Vichi Cruz, denunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la propia dependencia donde laboró hasta diciembre pasado le “fabricaron” un delito –ultrajes a la autoridad–, que no cometió y que la tuvo en prisión durante más de cien días.

En rueda de prensa acompañada de sus abogados, Vichi Cruz informó que apenas la tarde del martes abandonó el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, tras obtener un amparo del Juez Primero de Distrito; sin embargo, dijo que decidió dar la cara a los medios, pues se dijo “exhibida socialmente” y con daños a su vida privada, pese a “ser inocente”.

Jessica Adriana Vichi fue detenida en diciembre pasado en el Hotel Fiesta Inn de Xalapa, cuando se encontraba acompañada del alcalde electo de Lerdo de Tejada, el morenista Jorge Fabián Cárdenas Sosa, acusado de “secuestro agravado” y quien actualmente permanece recluido en un penal federal de Durango.

De acuerdo con Adriana Vichi, ella fue “puesta” por sus propios jefes de la Fiscalía, quienes la citaron a una “reunión de trabajo” en dicho hotel de la capital del estado, pese a que ella reside en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Al llegar a dicha reunión me quitaron mi celular, me esposaron y me fabricaron el delito de ultrajes a la autoridad”.

De acuerdo, con el abogado defensor de la exjefa de Equidad de Género de la Fiscalía, Arturo Nicolás Baltazar, fueron los propios mensajes de celular que primero encarcelaron a la exservidora pública, y esos mismos mensajes, después la liberaron.

La imputación que hizo la Fiscalía General del Estado relata que Adriana Vichi intentó, con lujo de violencia, “evitar” la detención del alcalde electo, Jorge Fabián Cárdenas, y que incluso agredió física y verbalmente a los policías “aventándoles” el celular e intentando amenazar a policías ministeriales con el cargo que en ese entonces ocupaba.

Adriana Vichi insistió en rueda de prensa que, al igual que ella, en las cárceles de Veracruz hay “mucha gente inocente” que ha sido violentada en sus derechos humanos y en temas de equidad de género.

“Yo soy inocente y aún así estuve privada de la libertad más de cien días, sin poder ver a mis hijos. No podemos seguir permitiendo estos abusos”, dijo.

En la liberación que se hizo de la exservidora pública, Vichi tendrá que presentarse cada mes a firmar durante medio año en el distrito judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, de acuerdo con el proceso penal 427/2021.