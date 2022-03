Fiscalías de cuatro estados descartan ataque a balazos contra el auto de El Mijis

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Pedro César Carrizales, El Mijis, murió a causa de la volcadura del auto que conducía, en la cual no intervino ninguna otra unidad, tras la que sufrió de una lesión en el abdomen que le causó la muerte, concluyeron los peritajes efectuados en torno al accidente en el que perdiera la vida.

Luego del evento, el auto que conducía se incendió, aunque, para entonces, el ex diputado local ya estaba muerto, dieron a conocer esta noche, en un comunicado conjunto, las Fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.

En el evento, Carrizales no fue objeto de alguna agresión o ataque a balazos, aclararon.

Precisaron: “El accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”.

“Por cuanto hace a la causa de muerte, se estableció que fue por laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivado de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo, y que las lesiones (calcinación) presentan características post mortem”.

Horas después de que, la tarde este jueves, familiares revelaran que la Fiscalía tamaulipeca les notificó que El Mijis había perecido en un accidente automovilístico, las dependencias de las cuatro entidades hicieron el pronunciamiento conjunto en el que confirmaron la noticia.

Expusieron que Carrizalez murió el 3 de febrero al volcar el auto en el que se desplazaba en dirección de noreste sureste, a la altura del kilómetro 27 de la Carretera Nuevo Laredo – Piedras Negras.

En el peritaje para identificar el cadáver y determinar las causas del accidente participaron especialistas de los cuatro estados en materia de Medicina Forense, Criminalística de Campo, Fotografía Forense, Genética, Antropología, Mecánica de Lesiones, Tránsito Terrestre, Incendios y Explosivos, Química apoyados de la Guardia Nacional, en Mecánica de Hechos.