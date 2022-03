"Le pedimos a la gobernadora que nos atienda": Familiares de desaparecidos en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).-Las familias de personas desaparecidas en Chihuahua afirman que enfrentan la venganza del gobierno de María Eugenia Campos Galván, contra el anterior que fue encabezado por Javier Corral Jurado.

Familias de los municipios Parral, Jiménez, Valle de Allende, Camargo, Cuauhtémoc, Buenaventuras, Guadalupe y Calvo, Coyame y otras más, han solicitado reuniones con la gobernadora y con el fiscal general, Roberto Fierro, para dar seguimiento a sus expedientes y búsquedas, pero no han recibido respuesta.

El viernes pasado emprendieron la caravana “Caminando hasta encontrarte”, que inició en Hidalgo del Parral y concluyó el lunes frente al palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Foto: Patricia Mayorga.

La demanda de los cuatro días: que el fiscal general los recibiera. No hubo respuesta en los 300 kilómetros que recorrieron. A la caravana se sumaron al llegar a la capital, activistas reconocidos en Chihuahua, que fueron funcionarios en el gobierno de Javier Corral.

“Le pedimos a la gobernadora que nos atienda y que sea prudente ante nuestro dolor”, “Tenemos un dolor muy intenso de nuestros familiares desaparecidos, que nos ayude, que ella también tiene familia y puede sentir un dolor como el de nosotros… ya lo que queremos saber es encontrarlos, que nos hagan justicia, no nos quieren escuchar, que nos escuchen por favor”, dijeron frente a palacio de gobierno, luego de nombrar cada una a su familiar o familiares desaparecidos.

Foto: Patricia Mayorga.

Hoy, María Eugenia Campos les respondió a través de medios de comunicación:

“Si caray. Está medio raro, ¿no? Lucha Castro, Víctor Quintana. Otra vez el régimen coralista en todo su apogeo. Muchos saludos a doña Lucha Castro, por cierto”, respondió a los cuestionamientos de los medios.

Luz Estela Castro Rodríguez es cofundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), la organización que da acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas. Ella fue consejera jurídica en el gobierno de Corral y posteriormente fue impulsada como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal.

Junto con otras y otros activistas del estado, Castro Rodríguez fue parte de la Alianza Ciudadana que llevó a Javier Corral al gobierno. Sin embargo, por motivos de salud viajó a Europa para atenderse.

Ayer se unieron a la caravana otros exfuncionarios de Corral que tienen una trayectoria en el activismo. Foto: Patricia Mayorga.

De todos los casos que formaron parte de la caravana concluida ayer, al que han dado atención es al de 13 migrantes que desaparecieron en el municipio fronterizo de Coyame, al intentar pasar a Estados Unidos.

“Que no se pare la lista y se recurra a más fondos, no hay fondos para la búsqueda, eso nos han dicho”, sentenció Roció Martínez, la esposa de Benigno Alberto Álvarez Castro, uno de los migrantes desaparecidos en Coyame. Historias entrelazadas por el dolor

Caminaron por la carretera por cuatro días, familias que llevan hasta trece años en búsqueda. Quienes llevan procesos psicoemocionales más avanzados, sostuvieron a quienes inician el viacrucis de la búsqueda.

Las llagas aparecieron en sus pies, caminaron bajo el sol, con niñas, niños, adultas mayores. Caminaron los niños y niñas que buscan a su padre o a su madre desde hace más de una década y que hoy son jóvenes que hablan fuerte, que son inquebrantables. Caminaron con la esperanza de recibir una llamada del fiscal o de algún funcionario estatal que les escuchara.

Al recibir hoy la respuesta de Campos Galván, dieron una rueda de prensa en las instalaciones del Cedehm y otros más, vía virtual porque ya se encontraban en sus municipios.

Olaya Dozal, madre de Alejandra Chávez Dozal (desaparecida en Cuauhtémoc desde 2009), le recordó que es gobernadora de todas y todos, no de un partido:

“Soy madre de una niña desaparecida hace doce años en Cuauhtémoc. Estoy indignada de escuchar la respuesta de la gobernadora de Chihuahua. Al dirigirse a la señora Lucha Castro en un estilo de, como si la marcha de nosotras familias que buscamos los desaparecidos fuera enarbolada por Lucha Castro. Tengo doce años saliendo a las calles, tocando partes, al igual que todas nuestras compañeras. No tiene porqué tomar estas manifestaciones reales de las familias de desaparecidos, como una cuestión política. Usted no es gobernadora de cierta fracción del estado, de colores del estado, es gobernadora de todos. No tenemos nada que ver con colores e ideologías, simplemente fuimos en una constante lucha para exigir a las autoridades, las pasadas, las actuales y seguiremos en esta lucha hasta que seamos escuchadas, hasta que encontremos lo que buscamos”.

Advirtió que, si no se viviera en un Estado fallido, sus familias estarían completas.

Lourdes Hernández, mamá de Pamela Portillo Hernández que desapareció por militares y policías estatales el 25 de julio de 2010, le recordó a la gobernadora que su hija desapareció hace doce años y desde el quinto día sale a manifestarse.

“Ningún gobernador me había llamado rara, hasta que usted lo dijo públicamente. Soy rara, soy local, así me lo han dicho en la calle, pero tengo mucho amor hacia mi hija, necesito salir a la calle para que aparezca con vida. Le exigimos que trabaje. Usted fue electa gobernadora, no le estamos pidiendo de favor, le estamos exigiendo que haga su trabajo y que exija a sus subordinados que hagan su trabajo y que hagan todo lo necesario por los desaparecidos”, sentenció Luly Hernández acompañada de sus nietas Vania y Dana, hijas de Pamela, que tuvieron una participación activa en la caravana.

Y Yessenia Carrera, mamá de Carlos Antonio Perales Carrera, desaparecido cuando instalaba una antena de la FGE en la colonia LeBarón del municipio de Galeana, junto con otros seis compañeros, lamentó:

“Qué tristeza saber que somos raras, que somos locas. Rara sería si yo buscara a mi hija e hicieran su trabajo. Dicen que andan buscando a 13, pero, ¿si sabe cuántos son los desaparecidos en Chihuahua. En la marcha nadie nos obligó ni nos pagó, quisimos estar en esta marcha porque necesitamos que el fiscal nos reciba. Hay personas raras ampolladas, señoras de más de 50 años, raras caminando en el sol. Raro sería que usted nos escuchara y que usted nos atendiera”.

Rosa Lilia Alvarado, hermana de José Ángel Alvarado y prima de Nitza y Rocío Alvarado. Los tres primos desaparecieron por el Ejército, el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez del municipio de Buenaventura. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.

Rosa Lilia agregó:

“Señora gobernadora, qué raras mamás tenemos en Chihuahua, que salimos a caminar, a buscar a nuestros seres queridos. Raro sería que nos quedáramos en nuestras casas viendo las sillas solas. No me faltan 3 o 4, nos faltan todos los que están en esta lona y más. Cómo somos raras. Somos madres, hermanas, esposas , hijos, hijas, ¿eso se le hace raro? Raro se me haría a mí que un día usted nos apoyara y nos escuchara.

“La primer semana de marzo que vino la Comisión Nacional de Búsqueda, qué raro que le haya dicho al fiscal que no acudiera. Raro sería que les hubiera dicho que fueran a cumplir con su trabajo, raro se me hace que ustedes sean insensibles, que porque no les pasan las cosas, piensan que a nadie nos pasa. Vea a estos hijos, esposas, hermanas, ¿se le hace raro que estemos aquí? No somos raras, somos familias que tenemos a personas desaparecidas y no queremos que haya ni una más. Así tengamos que slir, dormir en el monte y que nos queme el sol ahí vamos a estar, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, ni una más”.

Rocío Martínez dijo que a las autoridades se les hizo raro que las familias de los trece migrantes desaparecidos en Coyame, estuvieran en la marcha porque a ellos sí los están atendiendo.

“Nos unimos al dolor de todas la compañeras, al dolor de una madre, de una esposa de un hijo. Qué extraño fuer vernos ahí, que nos preguntaron qué hacemos ahí. Estamos aquí por empatía, que la señora gobernadora no tiene. Seguiremos en la lucha, busquen a los nuestros o no los busquen, seguimos unidos hasta encontrarlos a todos. Los que están en la lona y los que no están porque muchos no tienen reporte de desaparición por miedo a represalias, miedo a amenazas, no debería ser así. Estamos unidas y vamos a seguir unidos en esta lucha”.

En la rueda de prensa leyeron una carta pública dirigida a María Eugenia Campos y anunciaron que realizarán más acciones para exigir la búsqueda de sus familiares.