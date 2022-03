David Monreal acusa a medios de ser “promotores de organizaciones criminales”

ZACATECAS, Zac. (apro).– El gobernador David Monreal Ávila acusó a los medios de comunicación de convertirse en “promotores de las organizaciones criminales” por informar y difundir las escenas de violencia producto de la disputa de los grupos del crimen organizado en la entidad.

Al ofrecer una conferencia de prensa en el hangar de la Secretaría de Seguridad Pública, para informar de los resultados del operativo “Zacatecas II”, Monreal Ávila comenzó su mensaje insistiendo que el problema de inseguridad “es parte de la herencia maldita”, para después reprochar la cobertura periodística que se hace de la violencia que padece la entidad.

“Me atrevo a decir inclusive que hay algunos medios que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales, por fortuna, me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror, de las escenas del crimen, por ellos ahora sí que son crimen organizado y que hacen sus escenas, sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que el fondo luego tienen la intención, y lo logran, de intimidad a la sociedad”.

El mandatario prosiguió: “Y dudo mucho que estos medios, que luego se han convertido en promotores, tengan convenio, porque ni eso creo que hayan hecho, pero sería todavía más delicado; pero, en fin, cada quien tendrá que ir asumiendo su responsabilidad”.

“No me consta”

En su oportunidad, un reportero pidió al gobernador que especificara cuáles medios de comunicación tienen esa presunta asociación con la delincuencia organizada, pero Monreal Ávila respondió con vaguedad, pero dejando ver que hacía referencia a los medios nacionales, sin dar nombres.

“Me refiero a la difusión, que se lleva a lo mejor en el afán de la comunicación (…) sería muy irresponsable que pudiera mencionar cuando no me consta, ni creo que haya esa condición (…)”, expresó el mandatario, y añadió: “No me refiero a los de acá (Zacatecas), de lo que se publica a veces en medios nacionales o en otro, que les piden que hagan publicación de tal o cual acción o cosa. Entonces, me refiero a la difusión o promoción que, de nadie es desconocido, porque luego como dicen, la nota vende”.

Al detallar los resultados del operativo Zacatecas II, puesto en operación el 25 de noviembre por el gobierno federal, el fiscal del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó de una disminución de 25 por ciento en homicidios de enero a marzo de este año en comparación con el mismo periodo del 2021.

Comunicadores le piden probar, o recular

En un comunicado difundido la noche de este miércoles, reporteros y trabajadores de medios de comunicación pidieron al gobernador David Monreal que pruebe sus dichos o, de lo contrario, se retracte.

“Si tiene alguna prueba o datos (…) lo proporcione a las autoridades competentes para deslindar responsabilidades e iniciar una investigación”, escribieron los comunicadores.

“Sin embargo, si no tiene usted pruebas al respecto, le pedimos respetuosamente se retracte de sus comentarios, porque ponen en peligro la vida y la labor de los reporteros, al decirle a la sociedad que somos parte de la delincuencia organizada”.

Los firmantes lamentaron las declaraciones de Monreal Ávila, que llegan poco después del asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, y la agresión a un reportero en Valparaíso, que debió huir del estado.

“Las agresiones a periodistas en Zacatecas es un hecho inocultable, por lo que le exigimos no abone a ese clima de agresión, porque a usted le incomoda la información que pretende no se socialice y trascienda, ante la incapacidad de su administración.”