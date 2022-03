Exbecaria de la UNAM acusa a Patricia Armendáriz de plagiar su proyecto de negocios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La diputada federal morenista Patricia Armendáriz Guerra fue acusada hoy de plagiar un proyecto de negocios de una joven exbecaria de la Fundación Kellog´s y de la UNAM, quien le envió su propuesta tras una convocatoria abierta que la legisladora lanzó en marzo del 2021.

La noche del 29 de marzo, alrededor de las 21 horas, la legisladora federal chiapaneca publicó en su cuenta de Twitter @PatyArmendariz: “En apoyo a l@s artesanos mexicanos estoy construyendo una plataforma de exportación de sus productos. Para lo cual me favorecería su opinión sobre cuál tipo de artesanías mexicanas son más apetecidas en el extranjero? Alebrijes? Textiles? Cerámica? Platería?”

En apoyo a l@s artesanos mexicanos estoy construyendo una plataforma de exportación de sus productos. Para lo cual me favorecería su opinión sobre cuál tipo de artesanías mexicanas son más apetecidas en el extranjero? Alebrijes? Textiles? Cerámica? Platería? — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) March 30, 2022

Patricia Armendáriz es conocida por haber participado como "tiburona" en el reality show Shark Tank, un programa televisivo al que acuden emprendedores en busca de apoyo para sus proyectos de negocios.

Tras ver lo publicado, la joven ingeniera en gestión empresarial Valeria Torres Castillo se dijo sorprendida por lo que estaba leyendo. Era justo su proyecto de negocios que ella le había enviado en marzo de 2021 tras una convocatoria que ella lanzó para apoyar a mujeres empresarias mexicanas.

“La empresaria, hoy política Patricia Armendáriz, lanzó una convocatoria para mujeres que deseábamos buscar financiamientos para nuestros proyectos, ideas, planes de negocios, etc. Con un video explicando de qué se trataba e inscribiéndose, íbamos a poder participar”, recuerda Valeria Torres.

Ella envió su proyecto Made in México, que durante nueves meses elaboró en un diplomado que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras una beca que consiguió de la Fundación Kellog's.

Lamentablemente, dice, ella no estuvo entre las finalistas y ganadoras del concurso, pero no se desanimó y guardó su proyecto para echarlo a andar en una mejor ocasión. Sin embargo, este miércoles por la mañana que vio la publicación de la diputada federal chiapaneca, Valeria Torres quedó sorprendida al leer sus redes sociales.

“Hoy me despierto con esta publicación ya que como empresaria admiraba mucho su trabajo y trayectoria desde que estaba en #SharkTankMx ,y decidí seguirla por sus redes sociales y algún día poder trabajar con ella”, publicó en su red social, en la que dijo que sintió la necesidad de hacer ver su indignación.

“Tenía la pereza de luchar contra esta situación por que sabemos como para ELLA a muchos políticos este caso es para tomarse con un vaso de agua y no procedería a nada. Pero he recibido tantos mensajes y llamadas de enojo con este tema , por lo cual me siento comprometida con mis amigos,familia y sobre todo el proyecto que hice con mucha fe en ayudar”.

Dice que su proyecto Made in México está registrado en el Foro para el Desarrollo de las Empresas Sociales de la UNAM.

“Made in México -describe- es una plataforma 100% mexicana con colaboradores mexicanos para el crecimiento de microempresas mexicanas.

“Esta plataforma online dependerá de usuarios vendedores como microempresarios, artesanos, agricultores, productores o todo aquel que elabore un producto en territorio mexicano; así como los usuarios compradores que podrán adquirir cualquier producto y cantidad de ellos hasta la puerta de su casa, con una interacción virtual con su vendedor.

“Todo producto puede ser comercializado desde semillas, artículos para hogar, vestimentas tradicionales o estilizadas, zapatos, accesorios, etc”.

Continúa en su descripción: “Los usuarios-compradores podrán adquirir la mercancía si residen en el territorio mexicano y también podrán hacerlo mexicanos o extranjeros con el interés de adquirir dichos productos, ya sea para uso personal o comercialización.

“Nuestra ventaja competitiva es la autenticidad de los productos 100% mexicanos, los filtros ante nuestros usuarios vendedores para una mayor seguridad en la compra de nuestros usuarios vendedores y las certificaciones correctas de los productos a vender. Nuestra meta es introducirnos a los principales países donde existen expatriados y/o que adquieren más productos por medio de vía internet”.

En entrevista vía telefónica, Valeria del Carmen Torres Castillo es originaria de Tuxtla Gutiérrez. Después de graduarse de Ingeniera en Gestión Empresarial en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se trasladó a Oaxaca, desde donde envió su proyecto en marzo del 2021. Ahora reside en el estado de Puebla.

“La admiraba por ser mujer, por ser chiapaneca igual que yo. Siempre nos emociona ver que mujeres como ella triunfe. Sin embargo, ahora estoy totalmente decepcionada de quien era mi referente”, dijo Torres Castillo.

Dice que lo que la diputada federal propone ahora es claramente su proyecto a través de una plataforma digital, como ella lo planteó. Y que será difícil su batalla ahora con esta “tiburona de los negocios”, pero al menos quiere dejar asentada la denuncia pública.

“No se me hace justo que se roben ideas, que se roben dinero”, dijo la joven exbecaria de la UNAM y la Fundación Kellog´s.

“Más que molesta, estoy muy triste, mi corazón está muy decepcionado. Por haber creído en alguien, por haber dado esa confianza. Uno sigue creyendo que hay personas buenas, pero de la decepción que tengo no me sobrepongo, yo tenía una admiración y empatía con ella. Y pues esa empatía debió haberlo tenido”, concluyó.