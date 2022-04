Tribunal absuelve a policías de Oaxaca que ejecutaron a Alexander, de 16 años

OAXACA, Oax. (apro).– “Los policías le quitaron la vida a Chander, pero los jueces nos robaron la justicia”, recriminó la familia de Alexander Martínez Gómez al Poder Judicial de Oaxaca, luego que el Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a los policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa que lo ejecutaron la noche del 9 de junio de 2020.

Pese a que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 01/2021 en el caso de Alexander, donde afirma que “se registró la ejecución arbitraria del adolescente por parte de elementos de la policía municipal”, el Tribunal decidió liberar al imputado por el homicidio calificado de A. M. G.

Luego de esta resolución del Tribunal de Enjuiciamiento, la Fiscalía de Oaxaca decidió apelar la absolución de la persona imputada para que las instancias pertinentes revisen la actuación deficiente y contra derecho de los jueces Rodolfo Jaciel Vásquez Santiago, Gildardo Alejandro González León y Gustavo García Rodríguez.

En una carta abierta dirigida al Tribunal Superior de Justicia, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Fiscalía General, la familia de Chander confirmaron que el pasado viernes 25 de marzo de 2022, el policía imputado por el homicidio asentado en la carpeta de investigación 18130/FCUE/ACATLAN/2020 quedó en libertad luego que dos de los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento desestimaran las pruebas en su contra.

“Este viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a los policías que dispararon contra mi hijo. Los jueces dicen que las armas de los asesinos se dispararon por accidente. Que fue un accidente matar a un adolescente de 16 años”.

“La vida de mi hijo, de nuestro Chander, no la recuperamos, pero esperábamos el consuelo de la justicia, porque la policía no debe volver a abusar de su poder, de su uniforme. Porque las instituciones del Estado deberían servir a la ciudadanía, no provocar este profundo dolor en las familias”, dice la carta.

Y agregó que “hoy Acatlán de Pérez Figueroa vive con miedo ante la inseguridad y mi familia llora la ausencia de Alexander, herida que se hace más profunda ante la impunidad provocada por la falta de capacidad de los jueces que decidieron proteger a los asesinos. La justicia no es solo para Chander, sino para que este tipo de actos no se repitan, no queremos que otra familia pase por esto”.

Y se preguntan: “¿Por qué absolvieron a los asesinos? ¿A quién protegen? Nosotros, las otras víctimas de este crimen, no hallamos paz porque los agresores nos han intimidado, nos han robado la paz. Ni siquiera nos sentimos seguros en nuestra casa, a donde han llegado para amenazarnos, nos piden que ‘ya no le movamos más al asunto’”.

Y remataron: “Alexander Martínez Gómez, nosotros te nombramos porque la justicia se olvidó de ti. Rodolfo Jaciel Vásquez Santiago, Gildardo Alejandro González León y Gustavo García Rodríguez son los otros nombres que no vamos a olvidar, porque son los jueces que hoy negaron la justicia y se pusieron del lado de los asesinos”.

Por su parte, la defensoría se pronunció por la “verdad, justicia, reparación y no repetición derechos irrenunciables en caso Alexander.

Afirmó que en el caso de Alexander Martínez Gómez es indispensable garantizar el acceso a la plena justicia para familiares y para toda la comunidad de Acatlán de Pérez Figueroa.

El organismo autónomo precisó que el pronunciamiento está dirigido a la actuación de las autoridades en materia de derechos humanos y no respecto de la comisión de delitos por particulares, ya que para ello existen las instancias de procuración y administración de justicia competentes.

La defensoría pidió al Tribunal Superior de Justicia se tomen en cuenta los estándares internacionales en la materia, para garantizar el acceso efectivo a la verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición para las víctimas directas e indirectas.

Y es que, este caso debería sentar un precedente respecto al uso ilegal de la fuerza que deriva en actos irreparables de violaciones a derechos humanos, por lo que resulta grave y preocupante que, en este hecho, el sistema de procuración y administración de justicia no exprese todos los elementos que configuran el conocimiento de la verdad.

En todo caso, la impunidad genera una condición de vulnerabilidad para las víctimas indirectas, así como para toda la población donde ocurrieron los hechos, más aún, provoca un sentimiento de indefensión y de repetición de actos que violentan gravemente los derechos humanos.

Tan solo entre enero de 2021 y hasta febrero de este año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido conocimiento de 511 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías municipales, estatales y federales.