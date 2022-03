Van 14 detenidos por violencia en La Corregidora; uno fue entregado por su mamá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Uno de los presuntos agresores en el estadio La Corregidora fue detenido este martes luego de que su madre lo entregó a la Fiscalía General de Justicia de Querétaro.

De acuerdo con la dependencia, la madre llevó a su hijo a la Policía de Investigación del Delito.

Las otras tres detenciones realizadas este martes se realizaron en Querétaro, Colón y El Marqués. Con éstas ya van 14 órdenes de aprehensión ejecutadas tras las agresiones del sábado 5 de marzo pasado.

En total ya suman 14 órdenes de aprehensión cumplimentadas. Una de ellas se cumplimentó con el apoyo de una madre que trajo a su hijo para presentarlo ante la PID. Las detenciones se realizaron en los municipios de Querétaro, Colón y El Marqués.



Ver más: https://t.co/eY9IxjdFur pic.twitter.com/ud6ES4ge56 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 8, 2022

Busca al joven que le ayudó a salir del estadio

El lunes 7, una aficionada que estuvo presente en la violenta pelea entre la afición de los equipos Querétaro y Atlas dijo estar buscando al joven que le dio su camisa para poder salir del estadio, pues la playera está autografiada y quiere devolvérsela.

“El futbol no es esto, el futbol no es lágrimas, el futbol no es miedo y mucho menos sangre”, narró.

Luego, otro usuario contó que un joven hizo lo mismo con un niño y, aunque le quiso pagar, éste no aceptó. “Mis respetos. Fue terror puro estar ahí”.

El aludido le respondió en Twitter: “Buen día, no busco recuperar mi playera o alguna remuneración por ella; pero sí me gustaría saber si alguien conoce al niño que se la di, solamente para saber si él y su papá están bien”, señaló.

Buen día, no busco recuperar mi playera o alguna remuneración por ella; pero si me gustaría saber si alguien conoce al niño que se la di solamente para saber si el y su papá están bien. uD83DuDE4FuD83CuDFFF — Kevin Cabrera (@kevs_choco8) March 6, 2022

“No entiendo cómo aficionados traían navajas, mochilas, etcétera, si a nosotros no nos dejaron ingresar ni siquiera una chamarra o gorra. Después de esto, mi novio se le acercó al ya mencionado muchacho para decirle que si me prestaba su camisa para poder salir. Sin dudarlo, se la quitó y yo me la puse. Mi novio tuvo que salir sin camisa porque también traía la del Atlas. Empezamos a salir”, añadió.