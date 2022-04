Hidalgo: marcha en favor de AMLO durante consulta y denuncias por propaganda electoral

PACHUCA, Hgo., (proceso.com.mx).- Cambio de lugar de casillas por eventos religiosos; una marcha en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quejas por presunta propaganda en los centros de votación con el fin de incidir en el electorado son parte de las incidencias durante la jornada de revocación de mandato en el estado.

En el municipio de Huejutla, en la Huasteca hidalguense, un grupo de pobladores marchó hacia las sedes de votación con consignas en favor del presidente. Al grito de “es un honor, estar con Obrador”, decenas de personas avanzaron hasta llegar a las casillas.

Bajo la denominada “marcha de la unidad”, pobladores de comunidades, entre éstas Santa Cruz, y otras al interior del municipio, caminaron con el lema “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, además de mandar un mensaje al presidente: "no estás solo", que fue otra de las frases que corearon. Al llegar a las casillas, se disgregaron para participar.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Jornada de Revocación de Mandato que implementó la junta local del INE, entre los principales incidentes está que casillas fueron cambiadas del sitio donde originalmente estaban previstas debido a eventos religiosos contemplados en algunos municipios este día, en el que la fe católica celebra el Domingo de Ramos.

Un ejemplo es la casilla 593 básica y contigua uno, en el distrito 02 Ixmiquilpan, donde funcionarios electorales llegaron a instalar la urna, y con la paquetería; sin embargo, les informaron que el sitio sería utilizado para un evento religioso, por lo cual cambiaron la sede a la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, lo cual se consideró una “causa justificada”

El otro caso reportado es el de la casilla 1604 básica y contigua, en el distrito 03 de Actopan, también instalada en un lugar distinto por celebración religiosa.

En Pachuca, con base en la información recabada por el INE, se denunciaron incidentes por propaganda. Uno de los hechos fue que una mujer instruía a los participantes cómo votar, e incluso pretendió pasar con ellos a la casilla; no obstante, le pidieron que, tras sufragar, se retirara. Otro suceso fue que una persona llevaba una papeleta marcada, supuestamente con la intención de mostrar cómo se debía participar en este ejercicio; sin embargo, los funcionarios electorales también solicitaron su retiro, para no influir en la decisión del electorado.

Igualmente se recibieron reportes de otro ciudadano que llevaba propaganda electoral, por lo que no le permitieron ingresar. También hubo notificaciones por parte del personal del INE debido al retraso en la apertura de casilla, en su mayoría porque no acudieron los funcionarios. En este sentido, existieron reclamos porque los auxiliares del órgano electoral no permitieron que ciudadanos en la fila ocuparan dichas mesas, debido a que, aseguraron, pertenecían a Morena.

De los cuatros candidatos a la gubernatura de la entidad, dos participaron en la consulta: el senador con licencia Julio Menchaca Salazar, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Nueva Alianza), y José Luis Lima Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En tanto, Carolina Viggiano, abanderada de Va por Hidalgo (PRI-PAN-PRD) y el cantante Francisco Xavier Berganza, de Movimiento Ciudadano –quien era diputado local plurinominal por Morena y renunció al no recibir la postulación por este ese instituto político–, se abstuvieron.