“Estoy en la indefensión”, clama El Bronco desde prisión

MONTERREY, N. L., (apro).- El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón clamó esta tarde ante el juez de control, que se encuentra en la indefensión, al enfrentar, desde prisión, una acusación por abuso de autoridad de la que desconoce el expediente.

En el fragmento de un audio que circula en redes sociales, en el que El Bronco y sus abogados están ante el juzgador Eduardo Hoyuela que delibera si lo vinculará por haber requisado de manera indebida en el 2016, el sistema de transporte Ecovía, el acusado pide que se le permita conocer con precisión los detalles de la acusación pues, dice, no ha podido acceder a los documentos que contiene.

“Estoy en la indefensión absoluta. Mañana hay otra audiencia, de otro proceso. Todo esto que estoy generando en mis comentarios, señor juez, no son con afán de hacerme a un lado. Siempre he dicho que cualquier persona de este país debe ser sometida a la justicia, cuando comete alguna acción que así lo amerite”, dijo con la voz quebrada por la emoción.

Caso Ecovia! Audio de la audiencia! La fiscalía entrega expedientes con más de 2,616 fojas, 3 horas antes de la audiencia del viernes! Es decir los abogados reciben las "pruebas" y"denuncia" horas antes de la audiencia

Agregó que su equipo de defensa tampoco ha tenido oportunidad de enterarse de los pormenores de la acusación de abuso de autoridad.

Detenido el pasado 15 de marzo y remitido al Penal de Apodaca 2, por el delito federal de desvío de recursos durante su campaña presidencial en el 2018, Rodríguez Calderón se presentó este lunes, desde la prisión, en la audiencia virtual de imputación que inició a las 9:00 horas ante el juez que determinará si lo procesa por el delito por el que se le acusa en la localidad.

La Fiscalía Anticorrupción de la entidad, que dirige Javier Garza, denuncia que el exmandatario, cuando estaba en funciones requisó indebidamente la Ecovía, que era controlada por la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, a la que le provocó un daño patrimonial.

En el audio que está en redes se escucha a Rodríguez mencionar que durante la investigación que se le ha seguido, ni a él ni a sus abogados les han compartido información de la acusación.

“Esa es mi solicitud, señor juez, que me la oportunidad, con todo respeto de poder enterarme, de qué se me acusa, me voy a enterar después de que usted tome la decisión, no se me hace justo. No estoy enterado. Es una investigación que duró dos años y medio, según escuché en la audiencia pasada, y de la cuál no tengo un solo papel, un solo documento, ni una sola cita de la Fiscalía, ni un solo comentario ni público ni privado”, dijo.

Rodríguez se quejó de que la Fiscalía Anticorrupción se desistió, por ahora, de imputar, también, por el mismo delito, a integrantes de su gabinete, Manuel González Fernández, ex director de Metrorrey, Roberto Russildi, ex secretario de Economía; y Jorge Longoria, director de la Agencia Estatal del Transporte.

Dijo que le parecía injusto que no le defirieran a él también la audiencia, como a sus allegados.

Trascendió esta tarde que Longoria se apegó al criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido, y obtener beneficios en las próximas acusaciones, a cambio de aportar información que pudiera ayudar a las Fiscalías Anticorrupción y a la General con información en las investigaciones que se le sigue a Rodríguez Calderón.

El martes, El Bronco sostendrá otra audiencia virtual, ante el juez federal Pedro Álvarez, quien revisará las medidas cautelares impuestos contra el ex mandatario nuevoleonés por los delitos relacionados por el uso de recursos de procedencia ilícita en su campaña presidencial fallida.