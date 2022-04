Centran la búsqueda de Debanhi Susana en un predio de Escobedo, Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).– Elementos ministeriales concentraron la búsqueda de Debhani Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, en un predio de la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, cerca del sitio donde desapareció el pasado 8 de abril.

En el exterior del área encintada, que se ubica detrás del Motel Nueva Castilla, se encuentran familiares y amigos, así como integrantes de colectivos de búsqueda que, desde el pasado domingo, han emprendido su propia búsqueda alrededor del predio donde fue vista por última vez.

Los esfuerzos de los familiares se han concentrado en puntos cercanos al municipio de Escobedo, aunque también han emprendido recorridos de campo en municipios cercanos como Salinas Victoria, y hasta por la Carretera a Nuevo Laredo.

Mario Escobedo, padre de Debanhi, es quien encabeza la búsqueda más allá de los esfuerzos que hacen los efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la policía estatal Fuerza Civil, que desplegó a unos 200 uniformados.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza, porque es nuestra única hija. No le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que, si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros”, dijo el lunes, cuando emprendió una jornada más de búsqueda que, hasta ahora ha resultado infructuosa.

El PAN piden pena de muerte para feminicidas

Policarpo Flores Peña, dirigente del PAN en Monterrey, pidió al gobernador Samuel García que incluya en la nueva Constitución que presentó al Congreso local la pena de muerte para las personas que estén involucradas en feminicidios.

“Es evidente que el gobernador Samuel García no ha podido con la inseguridad. En anteriores semanas las ejecuciones eran el pan de cada día en zona metropolitana, y lo que tenemos hoy es feminicidios y desapariciones, independientemente del contexto en que se hayan hecho”.

“Ya que recaba sugerencia para enriquecer el proyecto de la nueva Constitución local, le quiero proponer al gobernador que en vista del gran problema de feminicidios y desapariciones de mujeres que no han podido resolver, se establezca pena de muerte para todos los feminicidas”, señaló.

Dijo que, si bien una pena de este tipo es inexistente en la legislación local, el equipo de abogados del mandatario puede explorar la posibilidad de incluirla con sólido fundamento legal, incluso, si es necesario, empezar con una propuesta para reformar la Constitución Mexicana.

Flores también consideró benéfico para la sociedad que se explore la posibilidad de establecer la cadena perpetua para quienes incurran en este delito y otros similares.