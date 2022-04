Comunidad pide a Bartlett cancelar contrato con Electricité de France por parque eólico en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo solicitó formalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cancele de manera definitiva el contrato firmado con Electricité de France (EDF) que pretende construir, operar y vender la energía generada por la central Gunaa Sicarú.

La asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, con el acompañamiento de abogados del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), busca que la CFE escuche su reclamo y ponga fin de una vez por todas a este proyecto, debido al incumplimiento de cláusulas y plazos.

El contrato señalado por la comunidad, es un acuerdo firmado entre CFE Suministro Básico y Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V - filial de Electricité de France (EDF) en México - que comprometió a esta empresa francesa a construir, operar y vender la energía generada por la central Gunaa Sicarú.

De acuerdo con la solicitud de los comuneros, EDF incumplió con la fecha de entrega y puesta en operación comercial, ya que el contrato estableció el 1 de enero de 2019 como la fecha de entrada en operación de este parque eólico, cuestión que no sucedió.

Guadalupe Ramírez, defensora del territorio de Unión Hidalgo, hizo “un llamado a la CFE para que tome esta oportunidad histórica y comenzar a resarcir los daños que este proyecto ha provocado. El parque no va porque además de que no lo construyeron a tiempo, este proyecto nos ha costado tierra y patrimonio, no solo a nosotros, sino a toda la nación. Gunaa Sicarú se tiene que cancelar”, puntualizó.

A su vez, Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, dijo que “el proyecto Gunaa Sicarú no ha sido construido, excediendo los términos establecidos en el contrato firmado por la empresa EDF con la CFE, por lo cual la empresa productiva del Estado tiene la posibilidad de terminar, sin perjuicio, este contrato leonino que establece beneficios y derechos a la empresa extranjera en detrimento del patrimonio de CFE”.

En la solicitud, dirigida al director de la CFE, Manuel Bartlett, la comunidad destacó otras violaciones, agresiones y abusos causados por la llegada de Gunaa Sicarú:

“Existe una bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y de la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida por este parque, hasta por la energía contratada.

En ese sentido, los costos por compra y transmisión de la energía los asume CFE suministrador de Servicios Básicos, siendo el encargado de mantener y operar las líneas de transmisión y toda la infraestructura eléctrica, generando una situación ventajosa para el vendedor y una desigualdad en la competencia para la comisión, quién produce y opera el sistema eléctrico nacional creado a través del presupuesto público”.

Mencionaron que “son estos y otros abusos, firmados en el marco de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsadas en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, por la que esta mañana la comunidad presentó la solicitud de cancelación de Gunaa Sicarú”.

Esta central eólica busca asentarse ilegalmente en tierras comunales y construir 115 aerogeneradores con una capacidad total de 300 MW, de las más grandes en América Latina; una subestación, una línea de transmisión de 230 kV y vialidades internas en un polígono de 79 hectáreas pertenecientes a tierras comunales de Unión Hidalgo, un pequeño municipio en el estado mexicano de Oaxaca.

A raíz de la llegada de este proyecto se han presentado hechos de violencia en contra de defensores del territorio, como lo ocurrido en febrero pasado al defensor Edgar Martín quien fue víctima de un atentado con arma de fuego del que resultó ileso.

Además, las amenazas a otras defensoras y defensores se han incrementado producto de su oposición a las conductas y procedimientos abusivos de EDF para impulsar el proyecto.

Es por ello, que habitantes de esta comunidad indígena y agraria reiteran su llamado a la CFE y a las autoridades federales para que tomen la decisión de cancelar la construcción de Gunaa Sicarú.