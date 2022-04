Congreso de Oaxaca demanda a Murat insumos para expedir actas de nacimiento y matrimonio

OAXACA, Oax. (apro).- A cinco meses de que termine el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, su gobierno dejó en la indefensión a la ciudadanía ante el abandono de los servicios públicos en la entidad como el Registro Civil y la expedición de placas y tarjetas de circulación en Oaxaca en la Secretaría de Movilidad.

Ante esta situación de orfandad gubernamental, el Congreso de Oaxaca exigió al gobernador Alejandro Murat que proporcione los insumos necesarios para la impresión de dichos documentos oficiales.

Mientras Murat Hinojosa presume el “Modelo Oaxaca” de gobernar en el país, el Congreso local lo exhibió porque desde hace cuatro meses las oficialías del Registro Civil no cuentan con el papel oficial y único para la impresión de actas de nacimiento, matrimonio y de defunción.

De igual forma, en la Secretaría de Movilidad (Semovi) no se han entregado placas y tarjetas de circulación en Oaxaca para evitar que conductores sean sujetos de operativos viales pese a que ya pagaron por esos servicios, de los cuales no da cuenta la Secretaría de Finanzas.

El gobernador se ha dedicado a hacer turismo político al viajar a la Ciudad de México a promover las fiestas de Los Lunes del Cerro o Guelaguetza o participar en el 108 aniversario de la conmemoración de la gesta heroica del puerto de Veracruz.

La 65 legislatura aprobó con 26 votos a favor la propuesta presentada por la diputada Leticia Socorro Collado Soto que exige al Poder Ejecutivo estatal que proporcione los insumos necesarios para la impresión de dichos documentos oficiales con la finalidad de que los usuarios de vehículos obtengan sus tarjetas de circulación, placas o una “circular” que les permita la movilidad.

En la iniciativa se argumenta que en lo que va del año, en la entidad, no se han podido entregar los documentos por parte de la Semovi por falta de insumos para expedirlos.

Esta situación ha generado molestia en la ciudadanía, ya que como lo dispone el artículo 33 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, es obligación de los conductores que manejen vehículos contar con esta papelería, de lo contrario es sujeto de una infracción.

El exhorto se dirige también a la Secretaría de Finanzas (Sefin), para que proporcione las formas oficiales valoradas y hojas valoradas de papel seguridad oficial. Hasta la fecha, esta dependencia se justifica por un retraso del proveedor de los formatos.

La semana pasada, desde el congreso local se informó que desde hace cuatro meses las oficialías del Registro Civil no cuentan con el papel oficial y único para la impresión de actas de nacimiento, matrimonio y de defunción.

Por el contrario, la directora general y el personal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca, realizan actividades proselitistas o manifestaciones en favor de un partido (PRI) o candidato (Alejandro Avilés Álvarez) y no han sido sujetos a sanción alguna.

Los legisladores de Morena exigen a la directora general del Registro Civil que aclare los motivos por los cuales a cuatro meses de la aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022, no cuentan con hojas valoradas lo que ha afectado a la ciudadanía porque hay niños o niñas que tienen algún padecimiento y no han sido atendidos porque no cuentan con actas de nacimiento.

Los legisladores consideran que dicha situación en las dependencias de gobierno “sólo pone de manifiesto probables actos de corrupción, pues como ya se ha dicho, el presupuesto para la citada dependencia fue aprobado desde el mes de diciembre. Además de que no se han aclarado los motivos que han retrasado la utilización de dichas hojas de impresión oficial”.