No hallaron a Debanhi en cuatro cateos por “falla humana masiva”: Aldo Fasci

MONTERREY, NL (apro).– La demora para localizar el cadáver de Debanhi Susana, quien durante días estuvo en el predio donde la buscaron ministeriales y familiares, fue producto de una “falla humana masiva”, pues ninguno de los presentes detectó el cadáver que fue encontrado anoche en el fondo de una cisterna, reconoció el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasci Zuazua.

Tras mencionar que hubo por lo menos cuatro cateos en el punto desde que la joven de 18 años fue reportada como desaparecida, el pasado 8 de abril, dijo que ni siquiera los perros rastreadores pudieron detectar el cuerpo, hasta que despidió gases que salieron del depósito de agua en el que se encontraba sumergida, a un costado del Motel Nueva Castilla de Escobedo.

“Es una falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada y no es la primera vez que pasa. No es normal. Fue falta de atingencia en la búsqueda, lamentablemente estaba en el fondo del agua y no había nada que la visualizara. La alerta se dio por los olores. Los caninos no pueden oler debajo del agua y las personas la olieron porque ya estaba en descomposición”, dijo.

Comentó que los 200 elementos de la policía estatal Fuerza Civil que conforman el Grupo Especial de Búsqueda, pudieron únicamente hacer trabajo de apoyo a los investigadores que durante todos estos días buscaban a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, estudiante de Derecho de la UANL, que desapareció el 9 en la madrugada, cuando salió de una fiesta en el municipio de Escobedo.

Desaparecieron 22 mujeres en Nuevo León este año

Fasci mencionó que, hasta hoy, en el presente año han desaparecido 22 mujeres, una cifra que puede variar cada día.

Este viernes por la tarde se esperaba que iniciaran los servicios funerarios de la joven muerta en Capillas del Carmen de Avenidas Constitución, para llevar mañana sus restos al municipio rural de Galeana, donde será sepultada de acuerdo a deseo expresado por su padre, Mario Escobar.