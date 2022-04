Catean el casino Agua Caliente de Jorge Hank Rhon

TIJUANA, BC (apro).– Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaron un operativo al interior de las instalaciones de casino Agua Caliente, propiedad del empresario de casas de apuesta, Jorge Hank Rhon; el área de comunicación social descartó que se pretendiera detenerlo.

El ingreso de los integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones ocurrió al mediodía de este martes; mediante una tarjeta informativa, la FGE aclaró que su objetivo fue “llevar a cabo una diligencia… para recabar datos de investigación de trámite normal para la integración de una carpeta, del cual no se puede dar mayor información por respeto al debido proceso”.

Martina Martínez, encargada del área de Relaciones Públicas del Hipódromo Agua Caliente, permitió el ingreso de los agentes y dijo que fue el propio Jorge Hank Rhon quien le autorizó y tenía conocimiento del operativo que se estaba llevando a cabo.

Al recibirlos, uno de los agentes le comentó a Martínez que acudían “en busca de evidencias o de cámaras de video”. La encargada dijo que se les permitió la toma de fotografías y hablar con los abogados del grupo Caliente.

A los medios de comunicación, Martina Martínez aclaró que “es totalmente falso que vengan por él. Hasta ahorita no han preguntado, al menos hasta ahorita, no han preguntado por Jorge Hank, no han hecho el intento de detenerlo, no han dicho que vienen a detenerlo a él. Están aquí, estamos esperando en ver de lo que se trata y el motivo de su visita”.

Se desconoce el motivo del ingreso de los agentes de la FGE, el único dato relacionado con el inmueble fue la desaparición de uno de los empleados de seguridad del casino, Oscar Gómez Islas, el pasado 18 de abril.

Al abandonar el casino, el integrante de seguridad fue interceptado por algunas personas, el hecho quedó grabado por transeúntes. El hecho se denunció al día siguiente y más tarde se localizó en el municipio de Rosarito, incendiándose, la camioneta en la que viajaba el empleado de Agua Caliente.

De acuerdo con versiones de medios locales, el empleado tuvo una discusión con su jefe, el presidente del grupo Caliente, en relación a faltantes de dinero.

Al final de la ficha informativa de la FGE se destaca que la Agencia Estatal de Investigación seguirá trabajando con el objetivo de esclarecer la investigación que les ocupa”.