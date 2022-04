A Debanhi la mataron y la sembraron en la cisterna, afirma su padre

MONTERREY, N. L., (apro).- Debanhi Susana fue asesinada en un lugar diferente al de la cisterna del motel donde fue encontrada, afirmó hoy su padre Mario Escobar, quien señaló que tiene un peritaje independiente que arroja causas de muerte que difieren con las que reveló la Fiscalía General del estado.

En entrevista que dio hoy a la televisión local, dijo que su hija, quien desapareció el 9 de abril y fue encontrada sin vida hasta el 21 en el fondo de un foso con agua en el Motel Nueva Castilla, de Escobedo, no pereció de la forma en que dio a conocer el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.

Aunque no se ha afirmado, hasta ahora, que la muerte fue homicidio, el hecho lo investiga la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado.

“Sigo con la misma postura, a mi hija la mataron y la sembraron. No acepto la versión (de la contusión de cráneo). Ya tenemos otro peritaje y que en su momento daremos a conocer y que analizaremos, primero, con las autoridades competentes”, dijo a Telediario.

En la entrevista, consideró que durante la investigación hubo numerosas fallas, y que la búsqueda se realizó con marcadas deficiencias pues en el predio donde fue encontrada Debanhi Susana, de 18 años, hubo cada día un centenar de personas, y demoraron hasta 13 días para localizarla.

Dijo que, al analizar los videos, ahora, se ve que Debanhi ingresó al motel del que ya no salió con vida, por lo que debió iniciar la pesquisa por ahí y no hasta que, como han dicho, los olores del cuerpo en descomposición alertaron a la autoridad.

“Es obvio que la primera falla es no cerrar el motel, porque si ella entró y hay video, inmediatamente debes de cerrarlo y no dejar pasar 13 o 14 días. La Fiscalía de Desaparecidos, encabezada por Rodolfo Salinas no hizo bien su trabajo, porque debió pedir las cámaras del inmueble y verificar que pasó con Debanhi. Estuvimos todo el tiempo en campaña buscándola y nunca olimos algo fétido o echado a perder. ¿Cien gentes diferentes diarias, con caninos y drones? Repito: no la mataron ahí, la sembraron”, dijo.

El celular de Debanhi

El vicefiscal Luis Enrique Orozco dio a conocer ayer que ya fue localizado el teléfono que pertenecía a Debanhi y que actualmente es analizado por especialistas para conocer su contenido y determinar cuáles fueron sus últimas llamadas.

“El teléfono parece haber quedado sumergido en agua en otra parte, no inmediatamente junto al cadáver, pero estaba sumergido en agua. Se ha buscado los servicios de un especialista. Ya tenemos especialista, pero se buscó a una persona que es aún más experto en el análisis telefónico con el ánimo de saber si de alguna forma puede recuperarse algo de la información que consta en el teléfono”, dijo a Multimedios.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera de hoy que enviarán personal del gobierno federal para ayudar a la investigación de la muerte de Debanhi.

“Estamos atendiendo lo de la joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí que un equipo del gobierno federal coadyuvara en el proceso de investigación y ya se está haciendo”, dijo.