Agua Caliente, de Hank Rhon, aclara que Fiscalía no ingresó a sus oficinas; la FGE informó que sí

TIJUANA, BC, (apro).- Un día después de que elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron a las instalaciones del grupo Caliente, propiedad del empresario Jorge Hank Rhon, no han podido entrar a las oficinas al no tener órdenes de cateo debidamente elaboradas, aclaró la vocera de la empresa, Martina Martínez, quien detalló que no pasaron de los estacionamientos.

Ayer, desde las 12 del mediodía y hasta las cinco de la tarde, los agentes se encontraban en los estacionamientos del casino, el hipódromo y el estadio de los Xolos, pero nunca ingresaron, detalló en entrevista Martina Martínez, encargada de Relaciones Públicas de Agua Caliente.

Aclaró que sí hablaron con los abogados, pero no les presentaron una orden de cateo razón por la que no pudieron ingresar y se quedaron en los estacionamientos. El propietario, Jorge Hank supo del operativo y autorizó los movimientos en el interior, siempre y cuando contaran con una orden debidamente presentada.

A casi 24 horas del hecho las autoridades no han llevado la orden.

La vocera dijo que lo agentes solo les comentaron que estaba realizando una indagatoria, pero no detallaron más.

En tanto, la Fiscalía emitió un comunicado donde destaca que sí ingresaron a las instalaciones:

“El día de hoy alrededor de las 12:00 horas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, ingresaron con autorización de la representación legal de la empresa a las instalaciones del Hipódromo Caliente, con el objetivo de llevar a cabo una diligencia de investigación.

“Tanto el ingreso a las instalaciones como las entrevistas con empleados fueron con estricto apego a derecho y bajo consentimiento de la representación legal de la empresa, por lo que no requiere un proceso judicial para la autorización del ingreso”, se lee en la tarjeta informativa que emitió la fiscalía.

Luego establece que “la presencia de los agentes derivó como resultado de realizar una diligencia para recabar datos de investigación de trámite normal para la integración de una carpeta, de la cual no se puede dar mayor información por respeto al debido proceso. La Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación seguirá trabajando con el objetivo de esclarecer la investigación que les ocupa”.

Cuando los agentes estuvieron en los estacionamientos, comentaron que iban en busca de “evidencias o cámara de video”.

Se desconoce el motivo del ingreso de los agentes de la FGE, el único dato relacionado con el inmueble fue la desaparición de uno de los empleados de seguridad del casino, Oscar Gómez Islas, el pasado 18 de abril.

Al abandonar el casino, el integrante de seguridad fue interceptado por algunas personas, el hecho quedó grabado por transeúntes. El hecho se denunció al día siguiente y más tarde se localizó en el municipio de Rosarito, incendiándose, la camioneta en la que viajaba el empleado de Agua Caliente.

De acuerdo a versiones de medios locales, el empleado tuvo una discusión con su jefe, el presidente del grupo Caliente, en relación a faltantes de dinero.