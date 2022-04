"En ningún momento la acosé": esto relató el chofer implicado en el caso Debanhi

MONTERREY, N. L. (apro).- El chofer que dejó a Debanhi en la carretera a Nuevo Laredo antes de que desapareciera se deslindó de la muerte de la joven.

En entrevista para la televisión local, Juan David Cuéllar, chofer de Didi que llevó a las chicas a varias reuniones entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de abril, rechazó que intentara abusar de Debanhi como señala su padre

“Quiero que todos sepan la verdad y más que todo porque el señor (Mario Escobar) hace una acusación grave, me acusa de acoso y en ningún momento la acosé. El señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”, dijo en entrevista para el noticiero Info7.

Dijo que inicialmente las chicas lo contrataron a través del servicio de aplicación, y que al llegar al destino inicial no encontraron personas, por lo que le pidieron ir a la zona de las quintas, en Escobedo, en busca de lugares donde pudieran estar para divertirse.

Luego de múltiples situaciones que pasaron, enviaron a su casa a Debanhi en el auto de Didi, donde la sentaron en el asiento trasero, y las amigas se retiraron en otro coche. La chica estaba molesta con las otras que se negaron a llevarla, y se pasó al asiento delantero para que Juan David le pasara un cargador de celular, de acuerdo con el relato.

El chofer dijo que la joven se negó a proporcionar la dirección por lo que recurrió a las amigas para obtener la información.

Luego le pidió que la bajara, lo que ella hizo y fue cuando le tomó la fotografía, y se fue, luego de esperar algunos minutos para que ella regresara, según su versión. Pero finalmente Debanhi se fue, aseguró.

Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que no ha visto esta entrevista ni la que dieron las amigas Ivonne y Sarahí aunque sabe que las tres personas ya presentaron su respectiva declaración ministerial, que son las que para él valen.