Familiares de desaparecidos se quejan del cese de fiscales por el caso Debanhi

MONTERREY, N. L. (apro).- El cese de los fiscales estatales de Desapariciones, Rodolfo Salinas, y Antisecuestros, Javier Caballero, por deficiencias en el manejo del caso Debanhi, provocó molestia entre los familiares de desaparecidos en el estado pues su salida retrasará las investigaciones que ya estaban avanzadas en otros expedientes.

En entrevista, Leonor Flores Huerta, integrante del colectivo Amores, dijo que, además de ser conocedores del tema, y de haber acumulado experiencia en estas delicadas temáticas, su salida implicará mayores problemas, pues enterar a quienes los sustituyan será una tarea que revictimizará a todos los familiares.

La activista, quien desde el 2010 tiene desaparecido a un hijo de quien no quiere proporcionar su nombre, dijo que ante más de 6 mil desaparecidos en la entidad, que les quiten personal para la búsqueda, es una merma enorme para su misión de recuperar a sus seres queridos.

“La verdad no sé qué están haciendo, porque el despido de dos fiscales es mucho, porque tenemos cinco fiscales para que busquen a más de 6 mil desaparecidos en Nuevo León. Hay mil y tantas mujeres que no han encontrado, y qué bueno que se visibilizó el problema, pero también tenemos desaparecidos hijos y esposos, porque el 75% son hombres. Que nos quiten dos fiscales no hacen sentir que ya no sabemos qué está pasando”, señaló.

Doña Leo, como la conocen, explicó que Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados Secuestrados y Desaparecidos (Amores) que surgió con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) desde hace 12 años, ha conseguido a lo largo de este tiempo, que la Procuraduría y ahora Fiscalía estatal, instalara mesas de trabajo para ver cada uno de sus casos.

Con personas de la Fiscalía han trabajado durante años y saben que han tomado cursos e instrucción especializada para atenderlas, por lo que no se explica si la razón por las que removieron el miércoles a Salinas y Caballero es de carácter político, o por deficiencias en el manejo en la investigación de Debanhi Susana, desaparecida el 9 de abril y encontrada sin vida en una cisterna con agua dentro del Motel Nueva Castilla, en Escobedo.

“Lo que queremos es más recursos y personal, no que nos los quiten. No entendemos el mensaje que nos están dando. Lo que queremos son respuestas, que sumen más personal, no que lo retiren. Es nuestra inconformidad. Lo hemos visto por años, que no hay líneas de investigación en algunas carpetas. Cuando llegamos, no había nada de tecnología y ahora hay avances. Por eso vemos un retroceso lo que hacen”, señala Flores.

Este jueves, integrantes de diversos colectivos de la localidad se presentaron en la Fiscalía estatal para manifestar su inconformidad por la remoción de los fiscales.