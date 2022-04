Fiscalía de Jalisco: no se acreditaron intentos de secuestro de estudiantes de la UdeG

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Aunque la Universidad de Guadalajara informó que en esta semana siete estudiantes reportaron intento de privación de libertad y otro violación, la Fiscalía de Jalisco solo recibió tres denuncias, pero los hechos no se acreditaron.

“Los hechos que nos refieren en las denuncias no están confirmados, no se acreditan de acuerdo a los actos de investigación que nosotros realizamos”, refirió el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez.

Sin embargo, aclaró que “no estoy diciendo que no hay un hecho que no haya pasado, porque también sería irresponsable de mi parte decirte que no pasó nada. Probablemente haya un hecho que pudo suceder”.

Prosiguió: “Pero (…) lo que nos refieren en las denuncias no se logran acreditar con los actos de investigación que nosotros realizamos”.

Dijo que las investigaciones siguen abiertas.

El fiscal explicó que, de los dos casos de presunta privación ilegal de la libertad, uno ocurrió en San Pedro Tlaquepaque y otro en Guadalajara.

En el primero de ellos, la policía de Tlaquepaque recibió un reporte de la privación ilegal de la libertad de una joven estudiante de preparatoria, quien, al ir caminando en la calle, fue obligada a subir a un vehículo. Dos cuadras después, el sujeto detuvo la marcha, por lo que ella aprovechó para escapar.

En el segundo caso, atendido por la policía de Guadalajara, una joven dijo haber sido privada de la libertad por un sujeto quien, para acercarse, le preguntó por la ubicación de un negocio. El hombre la sujetó, tiró al piso e intentó subirla a un auto. Pero la estudiante dijo que se zafó y logró escapar rumbo a su plantel.

La tercera denuncia corresponde a una privación de la libertad y violación.

Según la víctima, varios sujetos la obligaron a subir a un vehículo, posteriormente la llevaron a otro punto donde abusaron sexualmente de ella, y la regresaron a un lugar cercano de donde se la llevaron.