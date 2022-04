Detenidos por fuga de líderes del cártel Pueblos Unidos acusan tortura de sus captores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detenidos por presuntamente participar en la fuga de los hermanos José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, líderes del cártel de Pueblos Unidos o Los Michoacanos, acusaron posible tortura por parte de elementos aprehensores, lo cual, sugirieron, condicionó sus declaraciones incriminatorias.

Uno de los detenidos, cuya identidad se resguarda por seguridad, dijo que cuando lo llevaron a los separos lo desnudaron y lo golpearon, según él, como medida de presión para que reconociera que participó en el escape de un total de nueve reos –tres de ellos recapturados– identificados con Pueblos Unidos; además, para que diera información sobre el operativo que incluyó el uso de autos bomba y de la organización de los hermanos Maldonado, de la que, insistió, no era parte, porque recientemente había sido reclutado, y sólo para el “evento”, como denominó la evasión de presos.

“Nos iban pegando en la patrulla, cuando nos llevaban al penal (…) me dijeron que me quedara callado, que agachara la cabeza, y me pegaron según para sacarme la verdad y tenía miedo; me pusieron unan bolsa en la cabeza, me trataron de ahogar”, testificó esta persona al comparecer ante el ministerio público.

En esa declaración, reconoció haber sido parte del grupo reclutado para liberar a Los Michoacanos; no obstante, dijo que inicialmente no sabía el trabajo para el cual lo habían contratado, porque sólo le ofrecieron una “chamba” para manejar y cerrar calles, hasta que los llevaron a una casa de seguridad y les explicaron la operación.

Él viajó en una camioneta de las que participaron aquella madrugada del primero de diciembre de 2021, donde, añadió, se quedaron sus teléfonos.

En el traslado, agregó, los agentes iban a alta velocidad y lo tenían sometido. Al llegar, contó que uno de los policías, que le ordenaba que agachara la cabeza, le dio un “masapanazo” (golpe en la nuca), y después lo ingresaron.

Sin embargo, no fue el único que aseguró haber sido agredido: cinco de los ocho detenidos por la evasión de reos –además, hay nueve custodios a quienes la procuraduría estatal imputa omisiones que, supuestamente, facilitaron la huida, en prisión preventiva– acusaron de tortura a cinco elementos aprehensores de la Policía Estatal Delegación Nopala.

Para investigar la posible tortura se inició una carpeta, 16-2021-3432, en la Unidad de Delitos de Alto Impacto, que se encuentra en integración.

En las testimoniales de los indiciados, parte de los elementos que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) busca adquieran valor probatorio, ellos aceptan haber participado en la operación, aunque, según sus dichos, reducen su actuar a las acciones fuera del penal, entre éstas lanzar los ponchallantas para obstruir la reacción policial, aunque también el uso de explosivos, además del conocimiento del plan de fuga.

Para ellos, también hay imputaciones por homicidio doloso en grado de tentativa, por ataques armados contra un policía municipal y un particular durante aquellas horas en las que un comando, parte de un convoy de sicarios y operadores, sacaron a los Maldonado y otros miembros de su estructura en el cártel del penal de Tula.