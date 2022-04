Fasci descarta banda dedicada a secuestrar mujeres en NL

MONTERREY, N. L., (apro).- Las mujeres recientemente desaparecidas en Nuevo León no fueron víctimas de una banda que se dedica a atacar mujeres, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, quien señaló que algunas de ellas ya fueron ubicadas o encontradas.

En días recientes se dio a conocer que en las últimas semanas han desaparecido 15 mujeres, aunque Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) reportó hoy que, con base a datos de la Secretaría de Gobernación, entre el 8 de marzo y el 8 de abril, en Nuevo León se ha registrado la desaparición de 174 personas, 81 de ellas mujeres de las cuáles 22 siguen sin ser localizadas.

Esta mañana en conferencia de prensa, Fasci dijo que, de las 15 reportadas, cuatro fueron localizadas y siete estaban ubicadas, otra está detenida por robo, una más escapó de un centro de adicciones y no ha sido localizada, y otra dejó a sus niños con su marido y se fue.

Una más fue localizada sin vida, con huellas de violencia, el jueves en una casa cateada en Apodaca y los especialistas forenses tratan de identificarla, para determinar si no está entre alguna de las que han sido reportadas. La Fiscalía estatal señaló que hasta esta tarde no se había comprobado que el cadáver corresponda al de María Fernanda, de 27 años desaparecida el domingo 3 de abril, pues aún no han concluido los exámenes periciales.

Fasci Zuazua explicó que en Nuevo León hay un promedio de ocho personas diarias reportadas como desaparecidas. De esta cifra total 275 son mujeres, de las cuales 158 son menores.

“Se descarta totalmente el rumor de que haya una banda secuestrando o raptando mujeres. Eso no está pasando en Nuevo León. La mitad de los casos, como podemos ver son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás”, dijo.

Es la Fiscalía Especializada Antisecuestros la que lleva las investigaciones de todos estos casos, dijo el secretario, quien afirmó que el gobernador Samuel García pidió que sean reforzados todos los operativos de localización, aunque las ausentes no hayan sido víctimas de delito.

Seguridad Pública Estatal se coordinará con el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, y la Comisión Estatal de Búsqueda que será reforzada por más elementos de la policía estatal Fuerza Civil.

A este esquema de localización se le unirá la Secretaría de las Mujeres, para aportar información que será útil en las pesquisas y para encontrar las causas que provocan este fenómeno.

Este viernes fue cancelada una conferencia de prensa de Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, programada a la misma hora que se dio a conocer este reporte de las desaparecidas.