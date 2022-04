Hombre se suicida en Tehuacán; le habían envenenado a su perro días antes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un hombre de 50 años se suicidó en su domicilio, en Tehuacán, Puebla, luego que en días pasados envenenaron a uno de sus perros, informaron medios locales.

Un vecino encontró al hombre colgado del cuello e inmediatamente llamó a emergencias, sin que pudieran hacer nada para revivirlo. Este es el onceavo suicidio reportado en Tehuacán.

Los vecinos informaron a medios locales que el señor era artesano. Vivía en compañía de sus perros y le tenía un cariño especial a su perro, pues lo había rescatado de la calle desde cachorro.

El suicidio se reportó en la calle 26 Norte, esquina con 12 Poniente, en la colonia San Rafael. Al lugar llegaron Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) de Protección Civil, quienes lo declararon clínicamente muerto.

Después arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar el cadáver y comenzar la investigación correspondiente.

Los bomberos debieron intervenir debido a que otros dos perros que eran del occiso no dejaban que se acercaran al cadáver, por lo que fueron asegurados y entregados a los familiares del fallecido.

El 30 de marzo pasado, una menor de 12 años se quitó la vida ahorcándose en su casa. Fue el número 10 en Tehuacán, Puebla.

Su padre la encontró suspendida del cuello, alrededor de la media noche y llamó al 911, pero nada se pudo hacer por revivirla.

Los hechos ocurrieron en la calle 1 Norte esquina con 28 Oriente, en el fraccionamiento Villas Verona de Teotihuacán.

Las causas del suicidio

Según la revista Réplica, el sociólogo francés Jean Beachler dividió las causas del suicidio, según la intención o motivación:

Huida. Querer escaparse de una situación que se percibe como dolorosa e insoportable.

Duelo. No poder enfrentar la pérdida de algo importante, ya sea persona, un objeto o un miembro del cuerpo.

Castigo. Autocastigarse frente a la responsabilidad de haber hecho algo reprobable.

Crimen. Involucrar la vida de otra persona en el acto de suicidio.

Venganza. Provocar remordimiento en alguna persona cercana a quien se culpa por el descontento.

Llamada de atención o chantaje. Intentar que los demás lo vean y ejercer presión.

Sacrificio. Por razón de alguna causa o creencia.

Juego. Cumplir con un requisito o ritual para demostrar fuerza y ??lealtad a un Grupo.

¿Cómo saber si alguien se quiere suicidar?

--- Hay cambios de hábitos en la alimentación y el sueño.

---- Se alejan de amigos y familiares.

--- Tienen conductas de alto riesgo, como el abuso de drogas y alcohol.

--- Baja autoestima.

--- Pérdida de interés en pasatiempos y actividades recreativas.

--- Carencia de afecto, seguridad y confianza.

--- Dice cosas como: “ya falta poco”, “pronto no me tendrás que ver” etc.

--- Se deshace de cosas valiosas para él o ella.

--- Habla con frecuencia de su propia muerte, planes y formas para quitarse la vida.

¿Cómo ayudar?

Escuchando con atención a la persona que habla sobre la muerte, principalmente la suya, preguntarle a qué se refiere y generar confianza para que hable de sus sentimientos, de manera empática y solidaria.

No dejar que guarde el secreto, sino sugerirle ayuda profesional y buscar el apoyo de amigos y familiares.

El suicidio es un acto autoprovocado, sin embargo, no sólo afecta a la persona que lo realiza sino también a su familia y al grupo de amigos que le rodean quienes no podrán superarlo fácilmente; así que las amenaza o anuncios que hace la persona acerca de su muerte hay que tomarlos en serio porque pueden significar una llamada de ayuda, agregó la Revista Réplica en una publicación firmada por María Eugenia Murguía Osorio.