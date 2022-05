Alejandro Moreno habría exigido extorsionar a proveedores para campaña del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió por segunda ocasión en los últimos días, una grabación del exgobernador de esa entidad y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionando su probidad.

En esta ocasión, Sansores divulgó una grabación en la que presuntamente se escucha la voz de su paisano y predecesor, insultando a los proveedores del PRI.

“Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo a proveedores, mándalos a la verga. Tú pide y que nos surtan antes”, se escucha en una parte de los audios que difundió la gobernadora.

En la grabación, quien se presume es la voz de Moreno Cárdenas, ordena a Hugo Gutiérrez –secretario del PRI nacional– “bajarle” gorras a los proveedores en Campeche para el proceso electoral de 2021, en el que el PRI perdió la gubernatura de la entidad ante Morena:

“Le hablas al puto proveedor y le dices ‘oye cabrón, me vale verga, ahí te lo pago el otro mes o cuando sea y pon las putas gorras’, es lo que tienen que hacer. Porque el día que no salgan los resultados de Campeche a ustedes me los voy a chingar también”.

Y, ante los argumentos que le presentaron sus colaboradores de campaña, en particular Hugo Gutiérrez, el dirigente nacional del PRI responde: “¿Sabes qué me dan ganas de contestarles? No vayas Hugo, no vayas. Déjanos que nos lleve la verga ahí. ¿Qué tienes que hacer? ¡Ir! es lo que tienes que hacer con todos los pinches proveedores”.

En su cuenta en Twitter, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores comentó: “¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie! Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta les quedaron a deber a proveedores”.

Esta es la segunda ocasión que la gobernadora ataca al priista luego de que la coalición Vamos por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, detuvieron con sus votos la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 5 de mayo, la gobernadora de Campeche compartió en sus redes sociales un audio en el que supuestamente se escucha a Alejandro Moreno Cárdenas, hablando de pagos millonarios para Antonio Solá, publicista español.

En la grabación, Moreno pregunta a una persona de su equipo cuánto pagó a Solá. “2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque por los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche”, le responde el interlocutor.

“Lamas, lo de Solá ya. Ok, luego vas a resolver Campeche. Que hacen falta cuatro más, tú le das dos, y luego...”, dice el líder tricolor. “Ya le di dos y me está prestando Pedro con otros cuatro, para los seis”, le contestan.

Alejandro Moreno acusó que estos golpes mediáticos son una reacción por su postura contra la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.