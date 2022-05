Segunda autopsia indica que Debanhi fue asesinada y sufrió violencia sexual: El País

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario español El País informó la noche de este jueves que, de acuerdo con un informe forense al que tuvo acceso, la joven Debanhi Escobar, de 18 años, fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir.

El dictamen citado por la página web del rotativo europeo descarta la hipótesis sugerida por la Fiscalía de Nuevo León de un posible accidente de la joven, quien desapareció el pasado nueve de abril y cuyo cuerpo sin vida fue descubierto casi dos semanas después.

El segundo informe forense, solicitado por la familia de Debanhi Escobar, revisa la primera necropsia oficial, señala la información.

El documento, según la nota, indica que la joven de 18 años fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar a la cisterna.

El texto consigna que se trata de “una muerte violenta homicida” y menciona que el cadáver presentó “huellas de una relación sexual violenta”.

La segunda autopsia “independiente”, con fecha 25 de abril, fue solicitada por Mario Escobar, padre de la joven cuya desaparición y posterior muerte han causado conmoción en México.

El dato de que el cuerpo presentara violencia sexual no fue mencionado en la primera autopsia ni tampoco fue reportado por la fiscalía de Nuevo León.

También a diferencia de la primera autopsia, el segundo informe al que tuvo acceso el medio europeo dice que Debanhi presentaba varias lesiones en la cabeza y no sólo una. Se descarta además que haya sido golpeada con un arma filosa y sostiene que no murió ahogada, pues no se encontró líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios.

“Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo”, dice el documento citado por la nota.