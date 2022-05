Mujer denuncia que fue abusada sexualmente por un empleado del hotel Ocean Coral & Turquesa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una huésped del hotel Ocean Coral & Turquesa, de Puerto Morelos, Quintana Roo, denunció a un empleado por abuso sexual.

En la cuenta de Instagram (reginnahd), la denunciante identificada como Regina contó la historia. Había ido de vacaciones a Cancún con su novio y se estaban hospedando en ese hotel.

“Ayer en la noche (viernes 29 de abril) uno de sus trabajadores abusó sexualmente de mi”.

Señaló que, alrededor de la 1 de la madrugada del viernes, estaba esperando a su novio que había ido a la habitación por su cartera, pero ella no quería caminar.

“En eso llegó un guardia del hotel y me dijo que él me podía ayudar a llegar a la habitación (en mi mano yo tenía la llave donde decía el número) a lo que respondí que sí (yo estaba tomada). Mientras me encaminaba, el agarró mi mano con fuerza y la puso en su pen* y empezó a frotar.

“Entré en shock por completo y no podía pedir ayuda y gritar. Yo traía las llaves del cuarto y decía que número de habitación era, me las quitó, agarró mi celular y lo puso en modo avión”, señaló.

Explicó que su novio, cuando vio que no estaba donde lo esperaba le empezó a marcar al celular para tratar de comunicarse con ella, mientras el señor la subía hasta el último piso del edificio y seguía tocándola y frotándose con su cuerpo.

“Agarré mi celular y me empecé a comunicar con mi novio y en eso, el señor me quitó las llaves de la habitación para que mi novio no viera que él sabía qué habitación era. No nos encontrábamos hasta que mi novio escuchó mi voz y fue corriendo a ver dónde estaba y nos encontró”, explicó.

Regina aseguró que el hotel está tomando cartas en el asunto y su intención al hacerlo público es que no sea un caso más que quede impune “de los miles y miles que suceden a diario”.

Consideró que la presión ayuda a que se haga justicia y que el caso no quede impune como miles que suceden a diario.

“Estoy segura de que no he sido la primera víctima, pero sí quiero ser la última y por eso alzo la voz”, afirmó.

“Mi denuncia ya está hecha. Hoy amanecí con un sentimiento de impotencia, tristeza y enojo. Sé que no he sido la primera víctima, pero daría todo por ser la última”, publicó en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, publicó que había entendido por qué el 97% de las personas abusadas sexualmente no denuncian.

“Hoy entendí que implica un cansancio y agotamiento emocional casi imposible de sostener. Implica quedarte con los pies en la tierra y con toda la fuerza difícil de generar ante la policía preguntando una y otra vez: ¿por qué no gritaste?”, expresó.

Indicó que ese cuestionamiento genera un sentimiento de mucha importancia porque hubiera querido hacerlo, expresar su tristeza y su enojo cuando le dijeron que las cámaras del hotel no servían.

“Increíble cómo pueden encubrir a un abusador. Increíble como no pueden dar la cara ante una situación tan grave. Quiero que sepan que así me cueste mil años de recuperación de mi salud mental gritaré y lucharé hasta donde pueda para yo ser la última”, añadió.

Se dijo harta de que las cámaras de las instalaciones no funcionen siempre que hay un delito de abuso sexual, de que culpen a la víctima por haber ingerido bebidas alcohólicas, por no haber estado acompañada, por no grabarse de memoria el nombre y las características de la persona, por qué no se defendió, por qué no gritó ante el abuso cuando estaba en shock por lo que estaba pasando.

Separan a presunto agresor

Ocean Hotels respondió este lunes a la denuncia en redes de Regina, a quien se refirió como “la huésped Dª R.H.”.

La cadena hotelera manifestó su “más absoluto rechazo y condena a cualquier tipo de violencia contra nuestros huéspedes y, muy especialmente, contra la mujer”.

En este sentido, informó que el presunto agresor, que es empleado de una empresa externa, fue separado de su puesto de trabajo en el hotel de forma inmediata desde que se tuvo conocimiento de la denuncia.

Además, aseguró que el hotel ha facilitado tanto las grabaciones disponibles de las cámaras de seguridad como los datos de identificación del presunto agresor a las autoridades que están investigando lo sucedido.