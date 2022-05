En libertad, Roxana compurgará primer pena por homicidio de su agresor sexual en Neza

TOLUCA, Edomex. (apro).- Roxana “N”, la joven que ultimó en Nezahualcóyotl a quien identifica como su agresor sexual, podrá compurgar en libertad su pena por el hecho delictuoso contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, en agravio de Sinaí “N”, aunque todavía está pendiente el fallo por homicidio simple con exceso de legítima defensa.

Por lo que respecta a la acusación por violentar el respeto a los muertos y las leyes de inhumación y exhumación, un juez de control del Distrito de Nezahualcóyotl aprobó la suspensión condicional del proceso en favor de Roxana.

A cambio, la joven originaria de Oaxaca deberá no frecuentar el domicilio donde ocurrieron los hechos, no podrá comunicarse con los ofendidos, debe someterse a vigilancia ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, abstenerse de viajar al extranjero y no podrá salir de la zona metropolitana del Valle de México.

La tarde del 7 de noviembre de este año se realizará una nueva audiencia para verificar el cumplimiento de éstas condiciones; de ser el caso, se considerará que la sentencia se ha cumplido y dará por concluida la causa penal.

De forma paralela, Roxana “N” enfrenta en libertad otro proceso por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa en agravio de Sinaí “N”; a mediados del mes pasado el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Nezahualcóyotl, le otorgó la suspensión de la medida de prisión preventiva.

El Poder Judicial del Estado de México informó que las medidas cautelares impuestas para enfrentar el proceso en libertad por ésta otra imputación, han sido cumplidas por la justiciable, mientras las investigaciones continúan para emitir sentencia.

La joven fue detenida en mayo de 2021 cuando abandonaba en la calle un costal con el cadáver de quien asegura la acababa de agredir sexualmente; su declaración y los exámenes periciales que le fueron practicados habían sido ignorados, hasta que colectivos feministas como “Nos Queremos Vivas Neza” se sumaron a su defensa.

Roxana detalló que el 8 de mayo del año pasado Sinaí “N” ingresó a su domicilio con mentiras y la violó; para defenderse, la joven le dio un golpe en la nariz y su agresor amenazó con matarla; después ella alcanzó una playera y lo asfixió. “Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó”, arguyó.