“Está por saberse la verdad” sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Ya está por saberse la verdad”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue privado de su libertad y posteriormente encontrado ejecutado el jueves 5 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Yo les pido que tengan confianza y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación, que podamos darlo a conocer; si no aquí, en México, en una mañanera”, indicó.

En la conferencia realizada en la ciudad de Culiacán, el mandatario advirtió que, en el caso del periodista asesinado en el estado de Sinaloa, lo que se quiere evitar es cometer una imprudencia y aseguró que las investigaciones van muy avanzadas.

“Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mañana, fue un tema en la mesa de hoy, yo pedí un informe, y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación, y avalo lo que aquí habló, lo que aquí mencionó Rubén Rocha, de que ya está por saberse la verdad”, dijo y agregó:

“Y lo que no se quiere es cometer una imprudencia, incluso se habló de que no porque iba yo a venir aquí y seguramente me iban a hacer el planteamiento, que se precipitaran y que se cometiera un error en lo que llaman el debido proceso”, sentenció.

Luego, dijo que pueden ser horas o días, pero lo importante es que ya se tienen indicios de lo que sucedió en el contexto de la ejecución de Ramírez Ramos.

“Es muy poco lo que falta para terminar de saber lo ocurrido y fincar las responsabilidades a los responsables o presuntos responsables”, refirió López Obrador.

También dijo que en este caso no habrá impunidad y comentó que antes los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o los grupos de la delincuencia de cuello blanco.

“Eso hay que tomarlo encuesta porque tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada, nada más que eso, por la simulación que imperaba, se mantenía en silencio o de eso no se hablaba”, sostuvo el presidente.