Alcalde morenista de Tamaulipas "agradece" orden de aprehensión como regalo de graduación de Harvard

REYNOSA, Tam., (apro).- El alcalde morenista con licencia de esta ciudad, Carlos Peña Ortiz, “agradeció” al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca que girara una orden de aprehensión en su contra como “regalo de graduación” de la maestría en Administración Pública de Harvard.

Enfundado en una cuera tamaulipeca, que porta sobre la toga, durante la ceremonia de titulación de la prestigiosa universidad estadunidense, Peña publicó un video en sus redes sociales en el que acusó a la Fiscalía General tamaulipeca, que encabeza Irving Barrios, de conducir sus acciones con criterios políticos, antes de las elecciones para gobernador del 5 de junio.

“¿Cómo la ven Tamaulipas? El gobernador como regalo de graduación me mandó una orden de aprehensión. Después de un año de pedirle que me enseñen las carpetas. Después de un año de que no me pudieron citar correctamente.