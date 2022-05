Diputados tunden al fiscal de justicia de Zacatecas en comparecencia; exigen resolver asesinatos

ZACATECAS, Zac. (apro).-El Fiscal de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, no salió bien librado de su comparecencia ante los diputados locales, quienes le reprocharon falta de resultados en las investigaciones de los asesinatos, feminicidios y demás delitos que mantienen la entidad sumergida en una ola de violencia.

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, el diputado morenista, Ernesto González Romo, exigió al Fiscal su renuncia.

“Señor fiscal, por vergüenza profesional, por todas las víctimas, por todas las familias, por todas las personas que esperan un mejor trabajo de la Fiscalía y de sus autoridades, renuncié, váyase, ya deje la Fiscalía. Ni está cómodo ni Zacatecas lo quiere ahí, dejen que alguien venga a hacer el trabajo que usted no quiere, no puede y no desea realizar”, expresó.

Antes de escuchar los cuestionamientos de los integrantes de la 64 Legislatura, quienes lo citaron para que rindiera cuentas por la situación de inseguridad, el fiscal Murillo Ruiseco ofreció un informe, durante 30 minutos, en el que destacó que durante 2021 se consiguieron 76 sentencias condenatorias por delitos de homicidio doloso y secuestro, con lo que se llevó a prisión a 99 responsables.

Al referirse a los resultados del plan Zacatecas II, puesto en marcha desde el pasado 25 de noviembre por el gobierno de México, el fiscal detalló que hay mil 328 detenidos por las acciones emprendidas y se han cumplimentado 484 órdenes de aprehensión, consiguiendo 595 vinculaciones a proceso penal y 161 sentencias condenatorias.

Durante la segunda parte de la comparecencia, cada legislador hizo una pregunta al Fiscal, quien respondió para luego escuchar la réplica.

“Fiscal, le hice una pregunta muy concreta: ¿cuántos homicidios han ocurrido durante su gestión y cuántos de esos continúan impunes? No respondió porque la respuesta es evidente, usted representa la impunidad”, reprochó el diputado Ernesto González, durante su réplica.

El morenista recriminó a Murillo Ruiseco que de los cientos de carpetas de investigación que se encuentran abiertas en la Fiscalía de Justicia son mínimas o nulas las que se encuentran con una sentencia condenatoria para los culpables, lo que representa impunidad para las víctimas y aumenta la percepción de inseguridad en Zacatecas.

“Usted y yo sabemos que en Zacatecas los delitos de alto impacto no se investigan, la Fiscalía simula que investiga pero en realidad se dedican a custodiar y resguardar cadáveres y banquetas, se la pasan individualizando gente pero jamás entran al fondo para detener y procesar a los responsables de los delitos”.

En la misma línea, la diputada de la Nueva Alianza, Imelda Mauricio, dijo al funcionario que no pueden como autoridades excusarse en que la inseguridad y violencia que vive la entidad se debe a la lucha de los grupos delictivos por el control de territorio.

“No podemos dedicarnos a abrir carpetas de investigación y hacer homenajes póstumos a efectivos caídos, tenemos que poner orden y ejercer nuestra autoridad para hacer prevalecer el Estado de Derecho”, reprochó.

El diputado perredista, Juan Mendoza, dijo que preocupa la situación de inseguridad que vive el estado porque las víctimas no son sólo miembros del crimen organizado, pues “se está agrediendo y matando a la sociedad civil, ya rebasó la parte de que es un enfrentamiento entre grupos”.