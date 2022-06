Bloquean libramiento en Colima tras secuestro de dos mujeres

COLIMA, Col. (apro).– Familiares y amigos de dos mujeres secuestradas bloquearon la tarde del viernes el libramiento de la carretera Colima-Guadalajara, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la exigencia de que aparezcan con vida las dos mujeres.

Alrededor del mediodía, Katya Yuleni Rodríguez Mejía, de 39 años –quien tiene cinco meses de embarazo–, y Leticia Josefina Saucedo Lara, de 34 años, fueron sustraídas por hombres armados de un negocio ubicado por la avenida Constitución, al norte de la ciudad.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer la detención de tres presuntos implicados en la privación de la libertad de ambas mujeres, pero no informó sobre su paradero.

La corporación informó que, como resultado del operativo de búsqueda en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, fueron asegurados tres probables responsables de los hechos y dos vehículos, en la zona centro de la capital colimense, pero señaló las corporaciones de seguridad “continúan trabajando en la localización de las dos mujeres que habrían sido ilegalmente privadas de la libertad”.

Familiares de Katia y Leti, las dos mujeres secuestradas este viernes en Colima capital, bloquean la autopista a Manzanillo frente a la Fiscalía General del Estado para exigir su localización con vida pic.twitter.com/U7xjMloJJ6 — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) June 10, 2022

Ante el paso del tiempo sin tener noticias de las víctimas, sus familiares acudieron a las instalaciones de la FGE, donde primero se manifestaron con cartulinas y posteriormente decidieron bloquear la carretera.

La gobernadora, en la CDMX

Hubo reclamos contra la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, quien este día viajó a la Ciudad de México a participar en la mesa de seguridad con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una publicación realizada en la mañana por la mandataria en sus redes sociales.

Leticia Lara, madre de Leticia Saucedo, hizo alusión a los frecuentes viajes de la gobernadora, que durante las pasadas campañas estuvo acudiendo a actos de proselitismo a favor de las candidaturas de Morena, su partido.

“La gobernadora no hace nada, la gobernadora nada más se anda paseando, la gobernadora no mete las manos para nada, en ningún caso, nada hace esa señora; si le queda grande el puesto ¿por qué no renuncia? ¡Que se vaya! Que metan a otra persona que en realidad sirva, porque esa persona no sirve”.

Junto a una cartulina con la consigna “¡Indira, da la cara por el estado!”, la señora Leticia Lara añadió: “Vean todo lo que está pasando y no hace absolutamente nada, todas las horas que han pasado desde que levantaron a mi hija y no nos han dado ninguna información de nada”.

Posteriormente, los familiares de las mujeres desaparecidas fueron invitados a dialogar en el interior de la FGE con un representante de la gobernadora, donde según dijeron se les informó que continúa la búsqueda, pero se les pidió levantar el bloqueo del libramiento –que se mantiene en el sentido de Colima a Guadalajara–, porque la fila ya era de varios kilómetros.

Sin embargo, a pesar de que cayó una lluvia, los familiares no aceptaron levantar el bloqueo, que continuaba esta noche y dijeron que lo mantendrán hasta que aparezcan las mujeres desaparecidas, y algunos ciudadanos les llevaron un toldo para que se resguarden del mal tiempo.