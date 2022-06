Barbosa confirma que hay investigaciones contra su exsecretario de Trabajo

PUEBLA, Pue., 13 de junio (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que existen investigaciones abiertas en contra del exsecretario de Trabajo del Estado, Abelardo Cuéllar Delgado, quien este día publicó un desplegado en el que afirma que, desde el gobierno, se le quieren fabricar delitos para encarcelarlo.

Cuestionado sobre estos señalamientos públicos, el mandatario poblano aseguró que su gobierno no persigue, ni fabrica delitos a nadie y que si, Cuéllar no cometió ninguna irregularidad, “no tiene de qué preocuparse”.

Reiteró que, sobre el desempeño del exintegrante de su gabinete, hay varias investigaciones de las cuales unas están ya terminadas, otras más están en proceso y de las cuales Cuéllar tiene conocimiento.

“Yo cuando invité a Abelardo Cuéllar no lo invité a ser abogado de interesados, miren nada más lo que está diciendo (en el desplegado), está confesando. Si lo que se está investigando es que él fue abogado y era parte de ello e influía. A ver, si él no hizo nada indebido que no se preocupe”, expresó Barbosa.