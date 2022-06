Sedena llevará a Oaxaca 71 toneladas de víveres donados en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 11 días, habitantes de la Ciudad de México donaron 71 toneladas de víveres en los centros de acopio instalados por el gobierno local, mismas que fueron entregadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien las llevará a los afectados por el paso del huracán “Agatha” en Oaxaca.

Según el secretario de Gobierno, Martí Batres, del 3 al 14 de junio se recaudaron insumos en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, así como la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia local.

También se recaudó en dos PILARES de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, pues las autoridades de esas demarcaciones no permitieron hacerlo en sus explanadas. En la primera “simplemente no tuvimos respuesta”, mientras que en la segunda “nos dijeron que no querían partidizar la ayuda”, explicó Batres Guadarrama.

Además, la Secretaría de Gobierno habilitó otro módulo en la Plaza de la Mexicanidad, a un costado del Edificio de Gobierno, en el Centro Histórico, donde reunieron 3 mil 432 toneladas de víveres.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento como Gobierno de la Ciudad de México a las Alcaldías que colaboraron, a la Fiscalía General de Justicia local. Especialmente, a las y los habitantes de la Ciudad de México, siempre solidarios, queremos expresarles nuestro agradecimiento por su apoyo en favor de las personas damnificadas en Oaxaca”, afirmó.